“خالد عبد الغفار” يزور برلين لبحث سبل التعاون العلمي بين مصر وألمانيا

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يقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور، خالد عبد الغفار، برحلة إلى ألمانيا لتلبية دعوة من وزيرة التعليم والبحث العلمي بدولة ألمانيا الدكتورة جوانا فإنك، وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مرور عشر سنوات على التعاون العلمي المصري الألماني في الفترة ما بين الحادي عشر والخامس عشر من يوليو الحالي، ويشارك في هذه الزيارة مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات الثقافية والبعثات وشؤون الجامعات الدكتور حسام الملاحي.

وتأتي هذه الزيارة لبحث التعاون بين مصر وألمانيا في مجال البحث العلمي والتعليم العالي، وتشمل الزيارة أيضا العديد من اللقاءات والأنشطة مع مسؤولي التعليم والبحث العلمي بدولة ألمانيا، ويأتي على رأسها لقاء وزيرة التعليم والبحث العلمي الدكتورة جوانا فإنك بمناسبة مرور عشر سنوات على التعاون العلمي بين البلدين، والعمل على تعزيز سبل التعاون في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي، وإنشاء فروع للجامعات الألمانية بالقاهرة بالإضافة إلى مناقشة المشروعات المتعلقة بصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بعد نجاح هذه النموذج العلمي من المنظور الألماني.

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كما سيقوم الدكتور خالد عبد الغفار بزيارة جامعة هومبولدت ببرلين لاعتبارها من الجامعات الألمانية المرموقة لبحث أوجه التعاون مع الجامعة، ومناقشة لإنشاء فرع لها في القاهرة، بالإضافة إلى بحث إنشاء فرع أخر لجامعة العلوم التطبيقية الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، لنجاح تجربة جامعة العلوم التطبيقية الألمانية في تنمية وتأهيل كوادر بشرية علمية للعمل في مجال الصناعة، وبحث كافة مجالات التعاون العلمي مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في القاهرة.

كما سيلتقي الدكتور، خالد عبد الغفار مع مسؤولين في هيئة التبادل العلمي الألمانية “دي أيه أيه دي” لبحث أوجه التعاون بل وزيادة أوجه التعاون بين البلدين في كافة المجالات العلمية المختلفة.

كما سيلتقي خالد عبد الغفار على هامش زيارة إلى برلين مع أعضاء أكاديمية الشباب العربي الألماني وسيحضر هذا اللقاء عالمة المصريات الدكتورة فيرينا ليبر، لبحث كل المجالات العلمية والأنشطة، وتعمل أكاديمية الشباب العربي الألماني على تنمية البحث العلمي في الدول العربية المختلفة بالإضافة إلى زيادة الأنشطة الثقافية والعلمية.

ويختتم الدكتور خالد عبد الغفار زيارته في برلين بزيارة المكتب الثقافي المصري لمتابعة خطة العمل بالإضافة إلى الوقوف على أنشطة المكتب الثقافي المصري في برلين الذي يهدف لنشر الحضارة والثقافة المصرية هناك.