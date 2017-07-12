اجتماع مشترك لوزراء خارجية دول المقاطعة مع “تليرسون” لبحث تطورات الأزمة مع قطر

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قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين سيقومون بعقد اجتماع مشترك في جدة، يوم الأربعاء القادم، وذلك بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” .

ونص بيان الخارجية المصرية أن وزير الخارجية “سامح شكري”، جاءته الدعوة من نظيره السعودي “عادل الجبير”، لحضور اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، مع تيلرسون في مدينة جدة، يوم الأربعاء.

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وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية “أحمد أبوزيد” ان الاجتماع “جاء في إطار التعاون المشترك وضرورة تنسيق المواقف والتضامن بين الدول الأربع حول الأهداف التي تسعى إليها بشأن العلاقة مع قطر، وضرورة التأكيد على التمسك بالمواقف و القرارات التي اتخذت من قبل ضد قطر، في ظل مخالفتها للقوانين والمواثيق الدولية، ودعمها الدائم للإرهاب والتطرف، انتهاجها سياسات عدائية وتدخلها في الشئون الداخلية للدول العربية، والتأثير السلبي لما تمارسه من سياسات علي الأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين”

ومن المنتظر أن يقوم الوزير الأمريكي “تيلرسون”، بزيارة إلى الدوحة، يلتقي خلالها مع أمير دولة قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، ووزير الخارجية القطري، الشيخ “محمد بن عبدالرحمن آل ثاني”.

وكان قد أخبر “تيلرسون” الشيخ تميم أنه “هنا كصديق للمنطقة” وذلك أثناء الحوار الذي دار بينهما أمام الكاميرات،

وأكد “تيلرسون” أن الهدف من زيارته للشرق الاوسط هو معرفة كيف يمكنه السعي لتحريك الأمور إلى الأمام.