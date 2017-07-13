الصندوق الكويتي للتنمية يقدم قرضا لتمويل مشروع حماية الساحل الشرقي لجزيرة فورمولا

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تم توقيع اتفاقية قرض يقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وجمهورية المالديف بقيمة القرض ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار كويتي أي ما يعادل 12.24مليون دولار أمريكي، وتم توقيع اتفاق القرض اليوم، ويعمل هذا القرض على المساهمة في تمويل مشروع حماية السواحل الشرقية لجزيرة فورمولا بالمالديف.

وتم توقيع اتفاقية القرض هشام ابراهيم الوقيان نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ووزير المالية والخزينة بجمهورية المالديف أحمد مناور، وشهد توقيع العقد السفير الكويتي لدى جمهورية سريلانكا الذي تم إحالته إلى جمهورية المالديف خلف بوظهير، والمدير الإقليمي لدول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي وليد شملان البحر.

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ويهدف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية من هذا القرض دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمالديف وذلك من خلال تحسين الأحوال الاقتصادية والمعيشية للقاطنين بجزيرة فورمولا، ويتم تمويل مشروع حماية الساحل الشرقي لجزيرة فورمولا من تأثيرات الأمواج من خلال إنشاء حائط مصنوع من الركام الصخري بطول يبلغ بالتقريب ثلاث كيلو مترات، وارتفاع يصل إلى 2.8 متر ليبعد عن الساحل حوالي من عشرة إلى ثلاثين متر من الساحل، بالإضافة إلى أعمال تكسيه للشاطئ بالرمال التي تأثرت بالنحر، كما يتم توفير الدعم الخدمي والاستشاري والخدمي للتصميم المشروع بالإضافة إلى الإشراف على مشروع حماية الساحل الشرقي لجزيرة فورمولا.

ويعد هذا القرض هو القرض الثالث عشر المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية المقدم إلى جمهورية المالديف حيث قدم الصندوق الكويتي حوالي اثني عشر قرضاً سابقا تبلغ قيمتها 39.5 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 134.3 مليون دولار أمريكي، ليتم تمويل مشاريع مختلفة في جمهورية المالديف، بالإضافة إلى تقديم ثمن منح بقيمة 1,39 مليون دينار كويتي تم تخصيصها لمشروعات مختلفة.

ويعمل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية على إدارة منحة مقدمة من الحكومة الكويتية بمبلغ يصل حوالي اثنين مليون دولار أمريكي، يعمل الصندوق على توفير ودعم الأمن الغذائي في دول العالم الإسلامي.