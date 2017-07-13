ترامب يزور فرنسا بعد دعوة ماكرون له

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شرع الرئيس الاميركي الحالي ، دونالد ترامب ، الذي يقوم بمواجهه ضغوطا داخلية و ذلك نتيجة الشبهات حول حدوث تواطوء بين أفراد من فريقه الذي اعده في الانتخابات الرئيسة الامريكية امام هيلاري كلنتون المرشحة الديموقراطية ، و بين روسيا ، في الذهاب يوم الخميس بزيارة تستغرق حوالي يومين الى العاصمة الفرنسية باريس حيث يحل كضيف الشرف على الرئيس الفرنسي الحالي ، ايمانويل ماكرون.

و الجدير بالذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب و زوجته ميلانيا ترامب اللذان تمت دعوتهم للمشاركة في احياء الذكرى المئوية لدخول الولايات المتحدة الامريكية في الحرب العالمية الاولى ، قد وصلا في وقت مبكر صباح يوم الخميس و ما لبثا ان انفصلا ليلتزم كل منهما يالبرنامج الخاص به.

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و الجدير بالذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد توجه الى السفارة الاميركية الموجودة في قلب العاصمة الفرنسية باريس على اساس ان يبدأ بعد الظهر الجانب الدبلوماسي من هذه الزيارة.

و في الوقت ذاته قامت زوجته ،ميلانيا ترامب ، من جهتها بزيارة مستشفى كبيرا للاطفال في داخل عاصمة فرنسا باريس ، و قد تحدثت و هي مبتسمة باللغة الفرنسية و اللغة الانكليزية الى المرضى الصغار و قدمت كتاب “الامير الصغير” لانطوان دو سان ايكزوبيري كهدية ، و الجدير بالذكر انها سوف تنضم بعد الظهر الى بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارة لبعض من المعالم السياحية العالمية الموجودة في فرنسا ككاتدرائية نوتردام و ايضا من اجل الذهاب جولة على ضفاف نهر السين.

يذكر ان الجمهورية الفرنسية قامت بأعداد استقبالا حافلا للرئيس الامريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب اللذين سيقوموا بتناول العشاء في مساء الخميس في مطعم فخم في الطبقة الثانية من برج ايفل.

و الجدير بالذكر انه تم التصريح من قبل قصر الاليزيه قائلين اننا نحسن في العادة استقبال مدعوينا و سنحرص على أن تتم الزيارة بشكل جيد ، في محاولة منهم لنفي ان يكون هذا الاستقبال الحافل شيكا على بياض للرئيس الاميركي المتقلب في ارائه السياسية.