محادثات بين ترامب و ماكرون في قصر الاليزيه

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بدأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب و معه زوجته ميلانيا ترامب زيارتهم لفرنسا في صباح يوم الخميس و من المتوقع ان تستمر يومين ، والجدير بالذكر ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان قد دعى ترامب لهذه الزيارة لاجل الاحتفال بتدخل الولايات المتحدة الامريكية إلى جانب فرنسا في الحرب العالمية الثانية.

و قد قام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمقابلة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بحفاوة بعد الظهر في انفاليد. و قد تتضمنت المراسم احتفالا عسكريا واستعراضا للقوات ومحطة امام ضريح نابوليون. ثم سيقوم الرئيسان اللذان سبق ان التقيا مرارا باجراء محادثات في قصر الاليزيه. ويوم الجمعة ، سوف يحضران معا العرض العسكري التقليدي لمناسبة 14 يوليو.

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و الجدير بالذكر ان زيارة دونالد ترامب تعطي أهمية سياسية كبرى بالنظر الى العلاقات الصعبة التي يقيمها مع دول عدة و ذلك بسبب تمسكه بشعار “اميركا أولا”. كما ان هذه الزيارة تأتي بعد عدة أيام فقط على قمة لمجموعة العشرين الذي شهدت توترا بسبب اصرار الولايات المتحدة الامريكية على ان تتخذ موقف مغاير خصوصا حول مسألة المناخ الاساسية.

و قد صرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اكثر من مرة في مقابلة مشتركة مع الصحافتين الفرنسية والالمانية ان فرنسا والولايات المتحدة الامريكية “لديهما نقطة توافق أساسية ، وهذه النقطة هي حماية المصالح الحيوية سواء في الشرق الادنى أو الشرق الاوسط و افريقيا. و صرح ان التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية امر يحتذى به .

و الجدير بالذكران مسؤل امريكي كبير قد اقر بأن فرنسا ، و هي تعد المساهم التاني في التحالف الذي يناهض الجهاديين ، تعد شريك قريب جدا للولايات المتحدة الامريكية في المجال الامني .

و الجدير بالذكر انه تم التصريح من قبل قصر الاليزيه قد اوضح ان مواضيع الخلاف و خاصة موضوع المناخ لن تقوم فرنسا بتفاديها ،و يذكر ان ايمانويل ماكرون قد تولى منذ قرار دونالد ترامب الذي اخذه في شهر يونيو الماضي بالانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ و قد اعتمد شعار “لنجعل كوكبنا عظيم مرة اخرى” ،و لكن من ناحية اخرى صرح ايمانويل ماكرون انه لم بفقد الامل في ان يقنع واشنطن بالعودة إلى الاتفاق .