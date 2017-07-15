بنك التنمية الإفريقي يدعم برنامج تطوير حوض نهر سونجوي بقيمة 829 مليون دولار

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تم الاتفاق ما بين تنزانيا ومالاوي للعمل على تطوير برنامج منطقة حوض نهر سونجوي بقيمة مالية تصل إلى 829 مليون دولار يتم تمويلها من قبل بنك التنمية الإفريقي، وتم الإعلان عن ذلك أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين تنزانيا ومالاوي التي تمت في مدينة ليلونجوي الواقعة في عاصمة مالاوي.

ويتوقع أن يؤدي برنامج تنمية منطقة حوض نهر سونجوي على تحقيق فائدة من عدة نواحي من الناحية البيئية، ومن الناحية الاجتماعية بالإضافة إلى تحقيق فائدة اقتصادية لسكان حوض نهر سونجوي الذي يتميز بأنه مكتظ بالكتلة السكنية، بالإضافة إلى تحقيق نمو في الناحية الاقتصادية، وتوفير أمن غذائي، وتوفير أمن الطاقة أيضا على حدود الدولتين تنزانيا ومالاوي الواقعتان بالتحديد في منطقة الجنوب من القارة الإفريقية.

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ويسعى برنامج تطوير منطقة حوض نهر سونجوي، للعمل على إقامة وبناء سد لأغراض عدة، ومن هذه الأغراض المتعددة لإقامة السد يأتي في مقدمتها توليد الطاقة الكهربائية عن طريق القوى المائية التي تشير التوقعات إلى أن يصل مقدار الطاقة الكهربائية المتولدة إلى حوالي مائة وثمانين ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بالإضافة على العمل على توفير المياه المستخدمة في ري الأراضي لتروي حوالي 3000 هيكتار في كلا من الدولتين تنزانيا ومالاوي على حد سواء، بالإضافة إلى التحكم في مياه الفيضانات الآتية من المنطقة السفلية من حوض نهر سونجوي التي تعد من المناطق المكتظة بالكتلة السكنية.

وأعلن ممثل بنك التنمية الإفريقي في دولة مالاوي أندرو موامبا، أن برنامج تطوير منطقة حوض نهر سونجوي المتكامل عبر حدود الدولتين يأتي متماشياً مع الاستراتيجية التي ينتهجها بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى أن برنامج تطوير منطقة حوض نهر سونجوي يعمل على تنمية الظروف في المجتمع المحلي لتساعده على مواجهة التغير المناخي وظواهره المختلفة.