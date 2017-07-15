القوات الجوية الصينية تنفذ تدريبات بعيدة المدى بالقرب من اليابان وتايوان

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أعلنت القوات الجوية العسكرية التابعة لدولة الصين أن قواتها المقاتلة قامت بالعديد من التدريبات العسكرية بعيدة المدى لتقام فوق البحر التي قامت في الأسبوع الماضي لتتم المناورات العسكرية بالقرب من تايوان واليابان، وصرحت القوات الجوية الصينية أن هذا التدريب يعد اختبار لمدى مهاراتها في العمل فوق مستوى البحر.

وأعلنت القوات الجوية التابعة لدولة الصين في مدونتها الرسمية أن القوات العسكرية الجوية الصينية التي حلقت في مضيق مياكو وعبره، حيث يقع هذا المضيق بين جزيرتين في جنوب دولة اليابان، وتمر المضيق عبر قناة باشي التي تفصل بين دولتي الفلبين، وتايوان.

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وأضاف البيان الصادر عن القوات الجوية التابعة لدولة الصين أن القوات الجوية الصينية على مدار الأسبوع الماضي قامت بالعديد من التدريبات العسكرية لمسافات كبيرة وبعيدة فوق البحر واستخدمت القوات الجوية قاذفات من طراز إتش /6 كيه، بالإضافة على استخدام قاذفات أخرى عديدة من خلال الطائرات العسكرية الجوية التي حلقت عن طريق قناة باشي، بالإضافة على عبورها مضيق مياكو، لتعمل على اختبار القدرات العسكرية القتالية الحقيقة للقوات الجوية الصينية فوق البحر.

وأعلنت أن هذه التدريبات جزء من تدريبات أخرى روتينية مقررة في وقت سابق من هذا العام ليعمل وقف الممارسات الدولية مع تماشيها مع القانون الصيني، كما تم التصريح أن هذه التدريبات العسكرية غير موجهة إلى أي دولة ولا ضد أي دولة، وأكدت القوات الجوية الصينية استمرار هذه التدريبات العسكرية.

ووجهت وزارة الدفاع التابعة لدولة الصين خاطبها إلى دولة اليابان مطالبة لها أن تعتاد على قيام القوات الجوية الصينية بمثل هذه التدريبات حيث قامت ست طائرات حربية تابعة للقوات الجوية الصينية لتقوم بتدريباتها العسكرية فوق مياه مضيق مياكو.