“عثمان ماي” يدعو رجال الأعمال والشركات الإماراتية للاستثمار في الكاميرون

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وجه وزير المالية بالكاميرون عثمان ماي اليوم السبت دعوة إلى رجال الأعمال والشركات والمستثمرين العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في الكاميرون، للاستفادة من الاستثمارات، والفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده في العديد من المجالات الرئيسية للاستثمار.

وصرح عثمان ماي على ضرورة إقامة خط ملاحي، وإقامة خط طيران جوي بين الأمارات العربية المتحدة وبين دولة الكاميرون للعمل على جذب وتعزيز كافة الاستثمارات، والحرص على زيادة قيمة التبادل التجاري، بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات والقطاعات الجديدة.

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وجاء هذا خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية بجمهورية الكاميرون عثمان ماي مع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الدكتور مبارك العامري، ليتم عرض كافة الأوضاع الاقتصادية وكل الفرص الاستثمارية بالإضافة إلى عرض كل القوانين التي تحكم الاستثمارات التابعة لدولة الإمارات في جمهورية الكاميرون.

وأشاد عثمان ماي بكافة الطرق الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في دولة الإمارات بالإضافة إلى رجال الأعمال والشركات الإماراتية ليكون أمامهم فرصة للاستثمار في قطاعات عديدة منها البنية التحتية، والاستثمارات الزراعية، والاستثمار في قطاع الطاقة، وغيرها من المجالات والقطاعات الحيوية التي لها أهمية قصوى وتحقق استثمارات جيدة.

وأعلن عثمان ماي أن جمهورية الكاميرون تسعى لجذب العديد من الاستثمارات في كافة الشركات الدولية للعمل في الكاميرون بحث تتخذ من الكاميرون مقر لإدارة أنشطتها الاقتصادية وإدارة كافة أعمالها.