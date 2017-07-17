إيران: هناك من يريد أن تظل العلاقات مع مصر فى توتر مستمر

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قال “بهرام قاسمي” المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن مصر تعد أحد أهم دول المنطقة والعالم الإسلامي والتي تستطيع أن تلعب دورا هاماً في العالم الإسلامي والعالم العربي، ولكن مصر لم تمارس دورها الإقليمي المطلوب منها في المنطقة حتى الآن”.

وأضاف “قاسمي” إن مصر قادرة على أن تستعيد مكانتها المعروفة في المنطقة، وأن تسعى لنشر السلام وتعزيز موقف العالم الإسلامي، وأكد على أن مصر أصبحت تختلف كلياً عن الكثير من الدول حديثة الولادة في المنطقة.

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وتحدث “قاسمى” عن طبيعة العلاقات بين مصر وإيران، وقال أن هذه العلاقات ولأسباب متعددة أصبحت تقف عند حدود مكتب رعاية مصالح البلدين .

وتابع ” أنه بين الحين والآخر تعقد لقاءات بين وزراء خارجية البلدين وفى بعض الأحيان تكون هناك اتصالات هاتفية فى الأوقات اللازمة والضرورية لبحث وجهات النظر، وهناك فرص لتقوية العلاقات مع مصر، فنحن نحترم الشعب المصري وحضارته”.

ويرى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن “الاشتراطات الملائمة لعودة العلاقات مع مصر كما كانت وتقويتها لم تتوفر حتى وقتنا هذا بسبب طول فترة قطع العلاقات، وتواجد أطراف دخيلة على الطرفين، إلى جانب الخلاف والحسد التي ينظر بها البعض إلى العلاقات بين البلدين”.

وأردف “قاسمي” قائلاً : “ان مصر تعرف جيدا مكانة إيران ودورها، وإيران أيضا تعرف الدور الكبير الذي فى مقدور مصر أن تلعبه على مستوى ترسيخ علاقات العالم الإسلامي والعربي بما يفيد الأمن والسلام في المنطقة ،ومن المؤكد أن هناك بعض الأفكار السلبية في طبيعة التعامل بين البلدين مما جعلها لا ترتقى للعلاقة الطبيعة والوضع المطلوب والجيد”، وطالب “قاسمى” السلطات المصرية بأن ” تعيد النظر فى الأمر بواقعية فيما يخص إيران وأن تتخذ قرارها على أسس واضحة”.