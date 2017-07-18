“مارتا جابريلا” تشارك في منتدى الأعمال المصري الأرجنتيني بالقاهرة

Advertisements

نظم الاتحاد العام للغرف التجارية المصري منتدى الأعمال الأرجنتيني المصري وحضر خلال المنتدى طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أعلنت نائبة الرئيس الأرجنتيني مارتا جابريلا ميتشيتي أن الأرجنتين اختارت جمهورية مصر العربية لتكون بلد استراتيجي بالنسبة لها، وستعمل الأرجنتين لتحول هذا التعاون إلى شراكة اقتصادية لتستفيد منها مصر والأرجنتين.

كما أضافت مارتا جابريلا ميتشيتي أن الأرجنتين تسعى في الفترة الحالية على إحداث طفرة وتغير في الكم والنوع على حد سواء والعمل على تحقيق مبادئ الشفافية والقضاء على الفساد في بكافة أشكاله، كما أوضحت أن هذا الفساد يشكل خطر قائم يهدد كل أفراد المجتمع.

Advertisements

وأوضحت مارتا جابريلا ميتشيتي أن الأرجنتين تعمل على القضاء على مشكلة الفقر حيث يصل عدد سكان الأرجنتين الواقعين تحت خط الفقر حوالي ثلاثين في المائة بسبب الإدارة الخاطئة والسياسات الغير صحيحة التي انتهجتها الدولة في إدارة موارد ومصادر الأرجنتين.

كما نوهت مارتا جابريلا ميتشيتي من جهة أخرى أن الأرجنتين تعمل على محاربة ومكافحة الجريمة المنظمة، حيث أوضحت أن الأرجنتين عانت من أضرار عمليتين إرهابيتين وقعت في بلادها في فترة التسعينات.

وعلى جانب آخر ألقى السفير الأرجنتيني في القاهرة دواردو أنطونيو خطاب له أثناء حضوره منتدى الأعمال الأرجنتيني المصري، موضحاً أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر والأرجنتين لها أكثر من سبعين سنة، معلنا أن العلاقات التاريخية الدبلوماسية بين البلدين تخلق فرص كبيرة وعظيمة تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وخصوصا تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وخصوصا بعد أن يتم الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين الميركسور، ودخولها إلى حيز التنفيذ الفعلي.

وأكد إدواردو أنطونيو على أن زيارة مارتا جابريلا ميتشيتي التي تشغل منصب نائبة الرئيس الأرجنتين إلى مصر توضح وتظهر مدى اهتمام حكومة دول الأرجنتين على زيادة وتوسع العلاقات الاقتصادية مع جمهورية مصر العربية في الفترة القادمة.