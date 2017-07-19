الرئاسة التركية تعلن زيارة “أردوغان” للخليج نهاية الشهر الجارى

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قالت الرئاسة التركية إن الرئيس “رجب طيب أردوغان” سيقوم خلال الشهر الجارى بزيارة كل من السعودية والكويت و قطر ، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة خلال أيام 23،24 القادمين.

ومن المعروف أن “أردوغان” هو الداعم الأقوى لقطر في خلافها مع جيرانها في منطقة الخليج .

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وكان قد انتقد “أردوغان” قائمة المطالب التي قدمتها دول المقاطعة الاربع “السعودية والإمارات والبحرين ومصر “إلى جانب أنها اشترطت التنفيذ قبل أي مباحثات لإنهاء المقاطعة التي فرضت على الدوحة قبل ما يزيد عن شهر .

ووجهت إلى قطر مجموعة تهم تتعلق بتمويل جماعات إرهابية والتحالف مع إيران لكن قطر بالتدخل فى شؤون دول الجوار وإيواء عدد كبير من العناصر المتهمة فى بلادها ، لكن قطر تنفي كل هذه التهم مطلقاً .

واحتوت قائمة المطالب على إغلاق القاعدة العسكرية التركية التى يتم إنشاؤها حاليا في الأراضي القطرية، مما دفع “إردوغان” بأن يصرح إن بلاده “بذلت وستبذل كل ما في وسعها لدعم قطر”.

وأكد على أن تركيا تدعم موقف قطر ،ووصف “قائمة المطالب” بأنها مخالفة للقوانين والأعراف الدولية ورأى أنها تطاولا يصل إلى حد التهكم على سيادة قطر وشؤونها.

وكان البرلمان التركي قد أقر فى وقت سابق وفى بداية الأزمة الحالية اتفاقية التعاون العسكري مع قطر والتى يسمح للحكومة بموجبها نقل جنود وقوات إلى قاعدة عسكرية تركية أنشئت في قطر فى اتفاق سابق بين البلدين تم إبرامه عام 2014.