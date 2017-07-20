“المصرية المغربية” تشهد طفرة على المستوى الاقتصادي والسياسي بين البلدين

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أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية محمد عادل حسني، أن العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمغرب تشهد في الفترة الحالية طفرة على المستوى السياسي والاقتصادي بين البلدين.

وأكد محمد عادل حسني أن الزيارة التي قام بها مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة المغربي لجمهورية مصر العربية، ولقائه مع المستثمرين المصريين سيمثل هذا اللقاء إضافة كبيرة لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين جمهورية مصر العربية ودولة المغرب.

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كما أشار محمد عادل حسني أن الجمعية المصرية المغربية تسخر كل قدراتها وإمكانياتها وخبراتها تحت تصرف حكومة كل من المغرب ومصر لتعمل على دعم التنمية التجارية والاقتصادية بين البلدين.

كما أعلن محمد عادل حسني على أهمية دعم تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين مصر والمغرب، وإزالة كل العوائق والحواجز الجمركية بالإضافة إلى إزالة كل المعوقات الاستثمار التي تقف عائقا أمام رجال الأعمال من التوسع في إقامة المشروعات المختلفة بالإضافة إلى التعرف على كل مجالات وفرص الاستثمار في كلا البلدين سواء مصر أو المغرب من خلال تنظم البعثات الاقتصادية والبعثات التجارية المشتركة بين ممثلي الحكومتين ورجال الأعمال المصريين والمغربيين لتبادل الزيارات لإقامة كافة المشروعات الاقتصادية سواء الصناعية أو التجارية المشتركة بين البلدين.

كما أوضح محمد عادل حسني أن سوق الاستثمار في المغرب من أسواق الدول العربية المميزة الواعدة التي تعد فرصة كبيرة أمام رجال الأعمال المصريين في كافة مجالات الاستثمار، بالإضافة إلى أن المغرب يحتل المرتبة الأربعين بين دول العالم المختلفة التي تعمل في مجال الاستثمار في مصر ليصل حجم استثماراتها حوالي ثمانين مليون دولار في 184 شركة.

كما أوضح محمد عادل حسني أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب شهدت تطور خلال السنوات السابقة، كما أشارت الإحصاءات الاقتصادية في مجال التجارة تشير إلى قفز نسبة التبادل التجاري بين مصر والمغرب تصل إلى 680 مليون دولار لعام 2016، مقارنة بنسبة التبادل التجاري في عام 2013 التي بلغت في هذا العام حوالي 475 مليون دولار.