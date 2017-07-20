القضاء البرازيلي يجمد ممتلكات رئيس البرازيل الأسبَق لولا دا سيلفا

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أعلن القضاء البرازيلي قرار تجميد أصول خاصة ب “لويز ايناسيو” رئيس البلاد السابق و جاء هذا بعد تهمة الفساد التي وجهت إليه.

كما صرح “سِيرغيو مورو” القاضي أنه قد تم مصادرة المبالغ التي تم العثور عليها في الحسابات المصرفية التابعة للرئيس الأسبق والتي تصل إلى 200 ألف دولار.

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كما وشمل القرار الصادر من المحكمة مجموعة من العقارات منها الأراضي والشقق بجانب السيارات التي كانت تابعة لأملاك الرئيس السابق.

كما وأوضح القاضي خلال التصريحات التي قام بها، أن إجمالي قيم الممتلكات التي تعود إلى الرئيس السابق شاملة جميع العقارات والأراضي والسيارات إلى نحو 4.3 مليون دولار.

كما أعلن الرئيس البرازيلي السابق أن تلك الأحكام ترجع إلى دوافع سياسية، كما أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال العام القادم، وبالرغم من تلك التهم التي تم توجيهها له إلا أنه يتصدر سباق الانتخابات وذلك لكونه أكثر الرؤساء شعبية.

كما يحق ل دا سيلفا التحكم في ممتلكاته إذ أنه قام بتقديم طلب استئناف للمحكمة ولكن في حالة رفض طلب الاستئناف فإن المحكمة ستقوم بإصدار قرار نهائي بمصادرتها وبيعها وعَائدتها تَذهب إلى شركة النفط الحكومية.

هذا بجانب الحصانة السياسية التي سيفقدها، ومن المقرر بعدها أن يدخل السجن ليقضي مدة تسع سنوات، و طبقا لأوراق القضية فإن قيمة الممتلكات تصل إلى 190 ألف دولار، بما يعادل قطعة أرض و ثلاث شقق و حسابين مصرفيين وسيارتين.

الجدير بالذكر أن تلك هي القضية الأولى من عدد 5 قضايا قد تم رفعها ضده، و كان لولا 8 سنوات، هذا بجانب إعلانه عن ترشحه مرة أخرى خلال العام المقبل.