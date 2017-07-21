زلزال قوي يضرب سواحل تركيا وسط تخوفات وتحذيرات من تسونامي

Advertisements

فجر اليوم الجمعة والذي يوافق اليوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي يوليو 2017م، قد شهدت دولة تركيا زلزال قوي يضرب سواحلها الجنوب غربية، وقد حذر المختصون من أمواج تسونامي أي أمواج المد العاتية، ولكنها ليست قوية بل من أمواج التسونامي المحدودة.

وحسب ما صرحت به هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الزلزال قد ضرب السواحل الجنوب غربية من دولة تركيا في تمام الساعة الواحدة والنصف حسب توقيت تركيا من الساعات الأولى من يوم الجمعة، وتحديدًا وقع الزلزال القوي في مرمريس الساحلية، والتي تقع في الجزء الجنوب غربي من دولة تركيا، وتحديدًا بالقرب من بلدة بودروم، وأيضًا من جزيرة كوس والتي تتبع دولة اليونان.

Advertisements

وقد حددت هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية قوة الزلزال الذي ضرب دولة تركيا بنحو سبع درجات على مقياس ريختر، وتحديدًا كانت قوة الزلزال 6.9 درجة على مقياس ريختر، وقد وقع هذا الزلزال تحت سطح البحر على عمق فقط عشرة كيلو مترات.

وعلى جانب آخر، فقد صرح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال الذي قد ضرب دولة تركيا منذ ساعات قليلة قد يتسبب في أمواج مد عاتية، أي أمواج تسونامي، ولكنها محدودة في المنطقة، كما طالب المركز الأوروبي المواطنين الأتراك أن يبقوا في الأماكن المرتفعة، كي ما يكونوا أكثر أمنًا، كذلك حذر المركز الأتراك من التواجد بالقرب من الشواطئ في تلك الأيام، وهذا حسب ما صرح به المركز الأوروبي لرصد الزلازل على صفحته الخاصة على موقع التدوين المصغر تويتر.

أما المسئولين الأتراك فقد كان من رأيهم مبالغة مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تقدير الزلزال الذي ضرب السواحل الجنوب غربية من دولة تركيا، فقد كان رأيهم أنه قد تتشكل أمواج كبيرة، ولكن لا تصل تلك الأمواج بأي حال إلى حد الأمواج العاتية، أي أمواج تسونامي.

وإلى ساعتي هذه، لم يقم المركز الأمريكي المختص بمراقبة أمواج المد العاتية، أي أمواج تسونامي، في جميع أنحاء العالم أي تحذير من قيامها في المحيط الهادي.

أما عن الخسائر والأضرار التي سببها زلزال دولة تركيا، فلا نجد شيئًا يذكر، على الرغم من أن الزلزال يعد من الزلازل القوية، والتي من شأنها إحداث خسائر فادحة، ولكن ما حد من خسائره أنه واقع تحت سطح البحر.