السبب وراء استقالة المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض من منصبه

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أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في بيان صادر عنها قيام “شون سبايسر” المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض اليوم بتقديم استقالته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

و جاء هذا نتيجة الاعتراض الشديد من قبل المتحدث الرسمي عن القرار الذي أخذه دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، حيث جاء قرار دونالد ترامب بتعيين “أنثوني سكَاراموتشي” وهو الخبير المالي كمدير اتصالات للبيت الأبيض، وجاءت الاستقالة الموجهة من قبل المتحدث الرسمي كاعتراض على هذا القرار وفقا للبيان الذي نشرته صحيفة التايمز اليوم الجمعة.

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كما أضافت صحيفة التايمز في البيان الصادر عنها أن قرار التعيين الذي عرضه دونالد ترامب على “أنثوني سكَاراموتشي” قد جاء اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا، إلا أن المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض قد أعلن عن استقالته نتيجة هذا القرار، هذا فور إعلان دونالد ترامب عن هذا القرار وعدم تراجعه عنه.

وعندما حاول ترامب إقناعه بالبقاء في منصبه، رفض المتحدث الرسمي البقاء و أصر على موقفه مؤكدا أن قرار التعيين الذي صدر من قبل دونالد ترامب هو خطأ كبير جدا وسوف يتسبب في العديد من المشكلات خلال الفترة القادمة.

كان هذا هو مضمون البيان الذي نشرته صحيفة التايمز الأمريكية اليوم بشأن السبب الذي دفع المتحدث الرسمي إلى تقديم استقالته بشكل مفاجئ، وسوف نتابع معكم أحدث التطورات بخصوص هذا الشأن خلال الساعات القادمة، تابعونا.