أردوغان: الازمة العربية أصبحت فى أطار الحل بشكل كبير

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قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، أن الأزمة القطرية القائمة دخلت فى إطار الحل بشكل كامل، وأكد على أنه سيقوم بجولة خليجية تشمل السعودية وقطر والكويت، الأحد القادم ،وذلك على حد تعبيره.

وأضاف “أردوغان”، أثناء الاحتفال بتوقيع قرض لبناء مجمع طبي في مدينة إسطنبول، إن تركيا تقف على قدم المساواة نحو كل المستثمرين الخليجيين، ووهى تعتبر بيتهم الثاني”.

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وأردف: “أن المشاكل السياسية تظل مؤقتة، بينما العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد ومستمرة”، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الاناضول التركية.

وتابع “أردوغان” بالقول: سنظل على ثقة أننا لن نضطر إلى الحديث حول هذه الأمور مع انتهاء الأزمة في المنطقة، والتي أرى أنها على أبواب الدخول فى أطار الحل بشكل تام”.

وقال “أردوغان” إنه يشعر بالحزن البالغ إزاء الأزمة بين قطر ودول خليجية، وأكد على إن تركيا ستعمل بكل عزم لمواصلة جهودها وبذل كل الجهد لتخفيف حدة التوتر بين الأشقاء”.

وأكد أردوغان على أن تركيا “ترى كافة شعوب المنطقة أشقاء لها، وتسعى دأئماً لأن تعيش وسط أجواء من الاستقرار والثقة والنمو”.

وقال: “نحب وندعم أشقاءنا من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وكل دول الخليج، مثلما نحب أشقائنا القطريين الذين يملكون استثمارات في بلادنا”.

وكان قد أعلنت الرئاسة التركية إن الرئيس ” رجب طيب أردوغان ” سيقوم خلال الشهر الحالي بزيارة لعدة دولة خليجية وهي السعودية والكويت و قطر، ومن المنتظر أن تكون هذه الزيارة خلال أيام 23،24 القادمين .

وتعتبر تركيا ورئيسها “أردوغان”هما الداعم الأول لقطر في خلافها مع جيرانها في منطقة الخليج .

وانتقد ” أردوغان ” فى وقت سابق، قائمة المطالب التي قدمتها دول المقاطعة الاربع ” السعودية والإمارات والبحرين ومصر “، بالإضافة لكونها اشترطت التنفيذ قبل أي مفاوضات لإنهاء الأزمة التي أوقعت الدوحة فى موقف لا تحسد عليه وذلك قبل ما يزيد عن شهر .

وتتهم قطر بمجموعة من التهم ترتبط بتمويل جماعات إرهابية والتحالف مع إيران بالتدخل فى شؤون دول الجوار وإيواء عدد كبير من العناصر المتهمة فى بلادها ، لكن قطر تنفي كل هذه التهم بشكل قاطع .