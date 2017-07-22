سي آي ايه تتوقف عن إمداد المعارضة السورية بالأسلحة ومسؤولين بالحكومة الأمريكية: قرار ترامب يعد تقربا من روسيا

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قامت الحكومة الأمريكية بإيقاف عمليات تسليم سرية من الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية كانت تقدمها لهم وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه” و أعلن عن هذا أحد المسؤولين في أمريكا خلال التصريحات التي قام بها يوم الجمعة.

الجدير بالذكر أن قرار إنهاء برنامج التسليح والتدريب الخاص بما يدعى مسلحي المعارضة المعتدلة قد جاء من قبل دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي، كما وقام ذكر هذا الخبر لأول مرة يوم الأربعاء الماضي من قبل صحيفة “واشنطن بوست” والتي ذكرته وقتها بأنه من الأخبار الممتازة والتي طال انتظار إصدارها.

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كما وأعلن قائد القوات الخاصة الأمريكية “توني تُوماس” تعليقا على هذا القرار أن تلك الخطوة التي اتخذتها أمريكا ليس الغرض منها مساندة روسيا، هذا كما ذكره خلال المؤتمر الأمني الذي قد تم عقده في مدينة أسبن التابعة لولاية كولورادو، و الذي أكد خلاله أن هذا التنازل الذي تقدمت به أمريكا ليس لغرض إرضاء الروس.

و إنما اتخذت أمريكا هذا القرار بناء على إمكانية الاستمرار في البرنامج وما تحاول إنجازه في مدة معينة وكل هذا يتوقف على طبيعة البرنامج نفسه ولا علاقة لروسيا في هذا الأمر.

الجدير بالذكر أن البرنامج السري قد بدأ في عام 2013 من قبل وكالة الاستخبارات المركزية، وكان هذا تحت قيادة الرئيس الأمريكي وقتها “باراك أوباما”، وكان يتم من خلال هذا البرنامج إمداد المعارضة المعتدلة بالأسلحة والذخائر، إلا أن الفترة الأخيرة تكاثرت الشكوى من المعارضة وذلك لحصولها على كميات صغيرة جدا من الأسلحة والذخائر خلال الفترة الأخيرة.

في حين أن تصريحات العديد من المسؤولين الحكوميين لوكالة “واشنطن بوست” تعقيبا على قرار ترامب بوقف إمداد المعارضة المعتدلة بالأسلحة والذخائر قد جاءت بأن هذا القرار يكشف اهتمام ترامب بمحاولة البحث عن طرق لإتمام التعاون مع روسيا، و ذلك حيث تأتي روسيا في المركز الأول بين الداعمين ل”بشار الأسد” الرئيس السوري، كما أن ترامب يحاول التقرب من روسيا من خلال هذا القرار الذي أعلن عنه مؤخرا والذي لاقى قبولا من وسائل الإعلام وكذلك مجموعة من القيادات التابعة للحكومة في أمريكا.