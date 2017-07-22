طهران تتعرض للتهديد من قبل واشنطن بعواقب وخيمة في حال رفضت إطلاق سراح السجناء الأمريكيين لديها

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قامت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة بزيادة الضغوطات الكثيرة على إيران ووجهت إليها العديد من التهديدات بالعواقب الوخيمة حتى تطلق سراح المحتجزين الأمريكيين لديها، و هددت في حال لم تستجب إيران لهذا المطلب بإطلاق سراح المحتجزين.

و خلال البيان الصادر عن البيت الأبيض، أكد ترامب أنه يقوم خلال الفترة الحالية ببذل قصارى جهده ومضاعفة الجهود التي يقوم بها من أجل استعادة كافة المحتجزين الأمريكيين في الخارج وإعادتهم من جديد إلى بلادهم، و قد أشار بصورة واضحة جدا أنه يؤكد من بين الأمريكيين المحتجزين في الخارج الأمريكيين الذين تم احتجازهم في إيران على وجه الخصوص.

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هذا كما وأشار البيت الأبيض في البيان الصادر عنه إلى الطالب “زيو وَانج” الذي يدرس في جامعة برينستون والذي أصدرت إيران حك بعشرة سنوات في حقه وذلك بسبب توجيه تهمة التجسس في حقه، وتم الحكم عليه مؤخرا بعد أن أكدت إيران ثبوت تلك التهمة في حقه.

هذا بجانب إشارة الرئيس دونالد ترامب في البيان الصادر عن البيت الأبيض إلى روبرت ليفنسون، وهو أحد الضباط السابقين التابعين لمكتب التحقيقات الاتحادي “إف بي آي”، والذي قد تم احتجازه منذ أكثر من عشر سنوات ولم تستطع أمريكا استرجاعه حتى الآن.

هذا وشمل البيان الصادر عن البيت الأبيض، مطالبة دونالد ترامب بإطلاق سراح كلا من باقر نمازي و سياماك نمازي، حيث تم احتجازهم من قبل إيران في فترة حكم “باراك أوباما” الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، هذا بجانب مجموعة أخرى من الأمريكيين والتي قامت إيران باحتجَازهم خلال الفترة الماضية بدون أي وجه حق.

قام البيان الصادر عن البيت الأبيض بمطالبة إيران بإطلاق سراح كافة المحتجزين لديها من الأمريكيين وسرعة الإفراج عنهم ليعودوا إلى بلادهم، و هددت أمريكا إيران بالعواقب الوخيمة التي من الممكن أن تتسبب فيها إيران بعدم تنفيذ تلك المطالب التي تقدمت بها أمريكا خلال هذا البيان.

هذا وخاصة أن بيان أمريكا قد أوضح أن احتجاز هؤلاء الأشخاص قد جاء من قبل إيران بدون وجه حق لذا وجب عليها القيا بإطلاق سراحهم فورا.