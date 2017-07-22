رئيس موزمبيق يدعو الشركات اليابانية للاستثمار في بلاده

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دعا فيليب نيوسي رئيس موزمبيق كافة الشركات اليابانية إلى الاستثمار في بلاده حيث تعمل هذه الشركات في استغلال الموارد الهائلة التي تمتلكها دولة موزمبيق ومن ثم يعود بالفائدة والنفع على بلاده من خلال تنمية البلاد والاقتصاد على حد سواء.

وأعلن الرئيس فيليب نيوسي في منتدى أعمال اليابان موزمبيق الذي حضره العديد من الشركات اليابانية أن موزمبيق معترف بها من كل دول العالم كبلد لدية إمكانيات استثمارية هائلة وثروات ضخمة، كما أن علاقة دولة موزمبيق بدولة اليابان لا تنحصر على الاكتشافات الأخيرة التي تمت لموارد الطاقة الضخمة.

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وأشار الرئيس فيليب نيوسي أن دولته موزمبيق أعلنت موافقتها منذ خمس سنوات مضت على أربعة مشروعات استثمارية يابانية مباشرة في مجال الاستثمارات الصناعية، والاستثمارات الزراعية، فهذا الأمر جعل من دولة اليابان شريك استراتيجي لدولة موزمبيق.

وأوضح الرئيس فيليب نيوسي أن حكومة موزمبيق تعمل في الفترة الحالية على جذب وتحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى عمل حكومة موزمبيق الدائم والمستمر من أجل تحسين وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار لتجعل من موزمبيق دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية كما ستعمل الحكومة أيضا على منح المزيد من الحوافز في مجالي الجمارك والضرائب لجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى انخفاض نسبة الصادرات في دولة موزمبيق إلى دولة اليابان من خمسين إلى ثمانية عشر مليون دولار أمريكي فقط خلال العامين من عام 2014 على عام 2015، بالإضافة إلى انخفاض واردات دولة موزمبيق من دولة اليابان من مائتين وأربعة وسبعين على مائتين وثلاثة وأربعين مليون دولار أمريكي في نفس الفترة.

كما تعمل دول موزمبيق في استيراد معدات ومركبات من دولة اليابان، ومن أهم صادرات موزمبيق إلى دولة اليابان منتجات المصايد، والقطن، بالإضافة إلى الأخشاب والفحم.

بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين موزمبيق ودولة اليابان، دعمت الحكومة اليابانية دولة موزمبيق من خلال تقديم مساعدات دولية وغذائية وصلت قيمتها على 2,7 مليون دولار لتخفيف مشاكل دولة موزمبيق من مشكلة الجفاف التي كانت قد ضربت جنوب ووسط دولة موزمبيق في الفترة السابقة.