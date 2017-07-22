بريطانيا تمول برنامج لمساعدة مجاعة الصومال بقيمة 16 مليون جنيه أسترليني

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تعمل حكومة دول بريطانيا في الفترة الحالية على تمويل برنامج اقتصادي بقيمة تصل إلى 16 مليون جنيه إسترليني بمعاونة ومساعدة دولة الصومال من أجل مواجهة مشكلة المجاعات التي تشكل خطر مقبل على الصومال خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشارت حكومة دولة بريطانيا أنها ستعمل على تدعيم حوالي أربعمائة وخمسين ألف شخص بتدخلات لإنقاذ الحياة مثل توفير المياه والأغذية لمواجهة المجاعة، و تدخلت منظمة التعاون والتنمية البريطانية لمكافحة جفاف دولة الصومال حيث يقدم مساعدة مالية تقدر بحوالي ستة عشر مليون جنيه إسترليني كجزء منها لمساعدة الصومال لمكافحة مشكلة الجفاف حيث تصل القيمة الإجمالية لمساعدة الصومال من أجل إدارة الأزمة الحالية لمشكلة الجفاف بحوالي مائة وعشرة ملايين جنيه إسترليني.

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ويخصص برنامج المساعدة المالية البالغ حوالي ستة عشر مليون جنيه إسترليني من خلال سبع منظمات وجمعيات غير حكومية، والتي تعمل كائتلاف في دولة الصومال وهي كالآتي: منظمة إنقاذ الطفولة، ولجنة الإنقاذ الدولية، المجلس النرويجي للاجئين، وسيفي، والمجلس الدنماركي للاجئين.

وتعمل المساعدات المالية الجديدة لمجتمعات البناء في دولة الصومال “برنسيس” وصول هذه المساعدات إلى ثلاثمائة وواحد وثلاثين شخصا لتصل إليهم المساعدات الغذائية، كما سيعمل برنامج المساعدات على توفير برنامج مياه الشرب ليضمن وصول المياه لأكثر من مائة وخمسة وعشرين ألف شخص خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمكافحة المجاعة التي تتعرض لها دولة الصومال.

كما يقود المجلس النرويجي للاجئين مساعدات الاتحاد “برس” بالتعاون مع وزارة التنمية الدولية بدولة بريطانيا، حيث سيعمل هذه المساعدات على تعزيز قدرات دولة الصومال على الصمود والمقاومة أمام كل الصدمات التي تعد صغيرة بالإضافة إلى مساعدة الصوماليين على التكيف والتأقلم على التغيرات التي ستحدث على مدار السنوات الأربع السابقة.

وتعاني دولة الصومال على الجانب الإنساني بسبب المجاعات ونقص الأمن الغذائي حيث يبلغ نصف عدد سكان الصومال حوالي 6,2 مليون مواطن من أصل يصل إلى حوالي 12,3 مليون مواطن صومالي، حيث يحتاجون بسبب هذه المجاعات على مساعدات إنسانية لتوفير الأمن الغذائي لهم.

بالإضافة إلى معاناة ما يقرب على 363 ألف طفل صومالي من سوء التغذية بصورة حادة، ومنهم حوالي 71 ألف طفل صومالي يعانون من سوء التغذية الشديد والحاد.