أردوغان يشدد على عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا

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أكد “رجب الطيب أردوغان” في ظل الخلاف القائم خلال الفترة الحالية مع ألمانيا رفضه الشديد على حدوث أي تدخلات من الخارج في الشؤون الداخلية لبلاده.

و أكد اليوم قبل مغادرته إلى المملكة العربية السعودية أن تركيا تتمتع بالكثير من الحرية والديموقراطية حيث أنها تعتبر دولة ديمقراطية اجتماعية.

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وأكمل خلال التصريحات التي قام بها أنه لايوجد من يملك الحق الكامل الذي يؤهله إلى التدخل في شؤون تركيا الداخلية وسياساتها، كما أنه أشار إلى الشراكة التي تربط بين تركيا وألمانيا قائلا أن تلك الشراكة لايجب أن تتأثر بأي من الخطوات التي يمكن اتخاذها من أي من الطرفين.

كما أكد على كذب التقارير التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة والتي تشير بقيام القضاء التركي بالتحقيق ضد الشركات الألمانية في تركيا وتوجيه اتهامات بدعم الإرهاب ضد تلك الشركات، كما أضاف أن القضاء التركي يتمتع بالاستقلال التام.

و لكن القضاء التركي يقوم بالفعل خلال الفترة الحالية بإجراء مجموعة من هذه التحقيقات ضد عدد من الشركات التركية، هذا وأضاف أن ألمانيا تقوم بتقديم ملجأ لمثل هؤلاء الإرهابيين الأتراك بدلا من أن تقدم المساعدة لتركيا بتسليم هؤلاء لتحقيق العدالة.

الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن إعادة توجيه بعض السياسات التي تتخذها ألمانيا وتتعلق بتركيا خلال الفترة الحالية وذلك من قبل الحكومة الألمانية وقد أعلنت عن هذا يوم الخميس الماضي.

هذا وكرد فعل من قبل ألمانيا نظير قيام السلطات التركية بالقَبض على “بيتر شتويتنر” الحقوقي الألماني، فقد وجهت ألمانيا الكثير من التحذيرات إلى مواطنيها من السفر إلى تركيا.

هذا بجانب النصائح التي وجهتها ألمانيا إلى الكثير من شعبها ممن لديهم الرغبة في السفر إلى تركيا خلال الفترة الحالية أنه لابد من توخي الكثير من الحذر حتى لا يتعرضوا لمثل تلك الأمور التي تعرض لها الكثير من الألمان في تركيا من إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات.

جاءت هذه التحذيرات من قبل ألمانيا إلى شعبها خلال نهاية الأسبوع الماضي بعد إعلانها عن ضرورة تغيير السياسات التي تقوم بالتعامل مع تركيا من خلالها.