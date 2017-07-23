“التصديري للملابس الجاهزة” يشارك في معرض “تكس ورد” بنيويورك

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يعمل المجلس التصديري للملابس الجاهزة المصري بالمشاركة في معرض “تكس ورد” المقاوم في الفترة من السابع عشر من شهر يوليو إلى يوم التاسع عشر من شهر يوليو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في العاصمة نيويورك، وتشارك حوالي خمسة عشر شركة ويقام المعرض على مساحة تصل إلى مائتين متر مربع، كما شارك في هذه المعرض الدولي كبرى الشركات المصرية التي تعمل في مجال تصدير الملابس في جناح جمهورية مصر العربية.

وتشتهر العاصمة نيويورك التي يقام بها معرض “تكس ورد” بالقدرة الشرائية العالية وخصوصا في مجال صناعة الملابس التي يقام من أجلها المعرض، وتقوم جمهورية مصر العربية بتصدير العديد من منتجاتها في مجال صناعة الملابس إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على بروتوكول الكويز، حيث تصدر الدولة المصرية منتجاتها من الملابس الجاهزة حيث تتمتع بإعفائها من الضرائب في سوق الولايات المتحدة الأمريكية، ويمثل هذا الإعفاء ميزة كبيرة وعظيمة لمصدري الملابس، ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

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وتم إجراء استبيان لاستطلاع رأي الشركات المصرية المشاركة في معرض “تكس ورد” حيث أظهر الاستطلاع وجود مشكلة تتمثل في ضعف إقبال الجمهور على المعرض، كما علل البعض إلى قلة الإقبال على معرض صناعة الملابس يعود إلى أن المعرض يعد حديث في العاصمة الأمريكية نيويورك بعض الشيء ولم يحظ بالشهرة المطلوبة هناك.

وأعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، بأنه في الوقت الراهن يلاحظ تطور ملموس وظاهر في العلاقات التجارية بين جمهورية مصر العربية وبين الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في ظل اتفاقية الكويز حيث تعد هذه الاتفاقية أحد الدعائم الرئيسية التي تعمل على زيادة التعاون بين البلدين في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

كما أوضح المجلس التصديري للملابس الجاهزة أنه سيتم اليوم الأحد عقد اجتماع بين اللجنة المصرية المشتركة وبين الكويز.

والجدير بالذكر أن نشير إلى أن اتفاقية الكويز تم توقيعها بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل في عام 2004، والهدف من هذه الاتفاقية الاقتصادية فتح السوق الأمريكية دون فرض رسوم جمركية أمام المنتجات التي يتم تصنيعها في المناطق الصناعية التي تكون مؤهلة في مصر ودون تحديد حصص أيضا على ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35%.