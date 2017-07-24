جونسون: على الدول المقاطعة السعي لانهاء الازمة مع قطر

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قال ” بوريس جونسون” وزير الخارجية البريطاني، أنه على الدول الأربع “المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر” إلى إنهاء الأزمة القائمة مع قطر، ورحب بتصريحات أمير قطر الشيخ ” تميم بن حمد” والتى خرجت من أول خطاب له منذ بداية الأزمة الحالية .

وأضاف “جونسون” :” يسعدنا التزام أمير قطر بالسعى وراء التصدي ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، بما في ذلك تمويل الإرهاب .

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بالإضافة إلى تعهده بإنهاء الخلافات القائمة مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين عبر النقاش والتفاوض والوساطة الكويتية.

فهذه الخطوات ستساعد بصورة كبيرة فى تسوية الخلاف القائم”، جاء ذلك بحسب البيان الذي نشرته عدة مواقع بريطانية.

وأردف “جونسون” : ” نتمنى أن تأخذ السعودية والإمارات ومصر والبحرين فى نفس الوقت خطوات جادة نحو إنهاء المقاطعة ضد قطر.

فهو يعطى الفرصة لإجراء مباحثات موسعة حول الخلافات القائمة الآن وتابع بالقول: “أن المملكة المتحدة ستسعى بكل جهد فى التواصل مع شركائنا في المنطقة لمساعدتهم في العثور على حلول قوية، من خلال المساعدة، وباى طريقة تجعل فى استطاعتنا، بذل الجهود الهامة مثلما تبذلها الكويت”.

وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيان قالت فيه أن : وزير الخارجية ناشد جميع الأطراف للسعي وراء الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية، التي تساندها بريطانيا بشدة، والعمل على التصدى لمحاولات التصعيد ووحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي”.

وقال البيان “أنه سيناقش أيضاً عدد من القضايا الأمنية والمحورية الثنائية مع التركيز على التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة والتى تظهر الكثير من التطرف والأصولية والإرهاب”.

ومن المعروف أن وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” كان قد دعا فى وقت سابق،الجمعة الماضية ، قبيل وقت قصير من خطاب الذي ألقاه الأمير ” تميم”، إلى إنهاء ما أسماه بـ”الحصار البري” عن قطر، وراى أن القطريين يحققون تقدماً نحو “مذكرة التفاهم” التي كانت قد وقعتها واشنطن والدوحة بهدف مكافحة الإرهاب، وذلك خلال زيارته إلى قطر في 11 يوليو الحالى .