تفجيرات لاهور بباكستان تسفر عن عشرات من القتلى والجرحى

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وقع مساء يوم الاثنين الموافق اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر يوليو من العام الجاري 2017م، قد وقع انفجار في واحد من الأسواق الباكستانية، في مدينة لاهور، والتي تعد العاصمة الثقافية لدولة باكستان.

وفي أولى التصريحات التي أدلى بها السيد عبد الله خان سمبل، المسؤول البلدي أن الانفجار الواقع في لاهور هو أشبه بعملية انتحارية، والتي قد استهدفت في المقام الأول الشرطة الباكستانية، ولكن إلى الآن هذه التفجيرات مجهولة السبب، وإن كانت الشرطة تعمل بكل جهودها للوقوف على الأسباب.

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وقد أسفر الانفجار الواقع في واحد من أسواق مدينة لاهور، العاصمة الثقافية لدولة باكستان، حتى الآن عن عشرين قتيلًا، ونحو خمسة وثلاثين من المصابين بينهم حالات خطرة، وقد أشارت التصريحات أن حصيلة القتلى والجرحى قابلة للارتفاع حسب الإحصائيات التي يجرونها حاليًا.

وعلى صعيد آخر قد صرح السيد سيد حمد شاه، المتحدث الرسمي باسم شرطة مدينة لاهور الباكستانية، في مؤتمر صحفي أُقيم عقب الانفجار، أن التفجيرات الواقعة كان أغلب ضحاياها من الشرطة ومن المارة، ولكن تجاهل سيادته تمامًا إن الانفجار متعلق بأحد الأعمال الإرهابية أم إنه مجرد انفجار عارض.

أما السيد راني سناء الله، وزير عدل الإقليم، صرح بأن الانفجار الواقع في لاهور قد حدث في سوق خضر، والذي يعتبر من الأسواق المكتظة دائمًا، لذا فإنه من الواجب أن يتم تحديد هوية الجناة مبكرًا.

ومن الجدير بالذكر هنا، أن الانفجارات في مدينة لاهور قد باتت نادرة جدًا خاصة في السنوات، فلم تعد تتكرر كثيرًا مثل الماضي، فآخر انفجار شهدته مدينة لاهور كان في شهر آذار من العام المنقضي 2016م، وقد استهدف المسيحيين في عيد الفصح، وقد تم تفجير واحدة من الحدائق الكبرى يوم العيد، وقد أسفر هذا الانفجار عن سقوط خمسة وسبعين قتيلًا.

كما أن دولة باكستان عمومًا كثيرًا ما يقع فيها انفجارات صهاريج الغاز هناك، والتي يتم استخدامها ربات المنازل في عمليات طبخ وطهي الطعام في المنازل، ويبلغ التعداد السكاني في مدينة لاهور نحو الستة ملايين نسمة، كما أن لاهور هي العاصمة الإدارية لولاية البنجاب، وهي الولاية الأكثر غنى والأكثر ازدحامًا بالسكان في دولة باكستان، بينما تعد لاهور هي العاصمة الثقافية لباكستان.