جامعة جنوب الوادي تستقبل وفد “مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم”

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استقبلت جامعة جنوب الوادي بقيادة رئيس الجامعة الدكتور عباس منصور، وفد زائر من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية من دولة الإمارات العربية المتحدة ليتم بحث أوجه التعاون بين الطرفين في المجال الطبي للعمل على رفع كفاءة عمل المستشفيات التابعة لجامعة جنوب الوادي لتقدم العديد من الخدمات الصحية والطبية العاجلة من خلال عمل القوافل التي تقوم بها المؤسسة في مجال تقديمات الخدمات الطبية.

وأشار رئيس الوفد الزائر وممثل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالقاهرة الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، بأن هناك العديد من مجالات التعاون يتم مناقشتها ودراستها مع جامعة جنوب الوادي في الفترة الحالية، ومنها: أن يتم وضع مستشفيات قنا الجامعية ضمن خريطة الحملة التي تنظميها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، حيث تحمل هذه الحملة اسم “نبضات” وتتعاون مؤسسة محمد بن راشد في هذه الحملة مع هيئة الصحة بدبي حيث تقدم حملة نبضات في حوالي عشرين دولة من الدول الآسيوية والدول الأفريقية التي تعمل على إجراء جراحات القلب للأطفال المصابين عن طريق قوافل طبية تضم نخبة من كبار أطباء جراحة القلب على مستوى دول العالم، بالإضافة إلى وجود طاقم تمريض متميز وذو كفاءة عالية في مجاله حيث تهدف القوافل الطبية في مجال عملها أيضا على تبادل الخبرات والعمل الدائم والمستمر على الارتقاء وتحسين الخدمات الطبية المقدمة.

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وأجرى الوفد الزائد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية جولة تفقد فيها مستشفيات قنا الجامعية بكل ما تشمله من أقسام ومنشآت تعليمية وطبية وتعرف على الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية، وكان يرافقهم في الجولة التفقدية عميد كلية طب جامعة جنوب الوادي الدكتور حمدي محمد حسين، ومدير عام مستشفيات قنا الجامعية الدكتور أسامة حسين عبد اللاه، ورئيس قسم جراحة القلب والصدر الدكتور مسلم عيسى، ومدير مستشفى الحرم الجامعي الدكتور محمد يوسف أحمد.

والجدير بالذكر أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تم تدشينها في عام 1997، بمرسوم من المغفور له سمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتعمل المؤسسة على توفير المساعدة للأرامل والأيتام والمحتاجين والفقراء والمرضى والمنكوبين سواء في دولة الإمارات أو في أي مكان في دول العالم.