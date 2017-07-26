لقاء بين ترامب والحريري لبحث أمور لبنان والشرق الأوسط

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يرى الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان تنظيم حزب الله الشيعي يعد تهديدا للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقد قال هذا في تصريح له بعد اللقاء الذي اجتمع فيه مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

والجدير بالذكر ان ترامب قد صرح في المؤتمر الصحافي الذي تم عقده بمناسبة هذا اللقاء في حديقة البيت الأبيض الأمريكي، إن تنظيم حزب الله يعد تهديد للبنان كدولة و شعب، بل قال انه يعتبر تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

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ويذكر أنه أضاف قائلا أن تنظيم حزب الله يعمل على زيادة تعزيز الترسانة العسكرية الخاصة به، وهذا الأمر يعد تهديد قوي في المنطقة و ايضا يمكن ان يعمل على اندلاع نزاع مع إسرائيل .

كما قام ترامب بإدانة دولة إيران بسبب دعمها لحزب الله، ودعم ما يقوم به التنظيم في الأراضي السورية من دور عسكري بجانب قوات النظام في سوريا، ثم أضاف متابعا ان ايران تقوم بفعل كارثة إنسانية في الأراضي السورية و ذلك من خلال دعم حزب الله، وقد أكد على أن الحزب الشيعي يسعى إلى مصلحته الذاتية، ويذكر أن واشنطن ترى تنظيم حزب الله إرهابي منذ عدة سنوات و قد قامت بإدانته أكثر من مرة.

و بخصوص السؤال الذي سأله أحد الصحفيين للرئيس الأمريكي بشأن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على حزب الله، صرح ترامب بأنه سوف يقوم بالإعلان عن قراره بطريقة واضحة خلال 24 ساعة، ثم قال مضيفا أنه سوف يجتمع مع مستشارين عسكريين ذو خبرة واسعة لذا سوف يأخذ قراره في وقت قصير.

والجدير بالذكر ان ملفات مكافحة الإرهاب وملفات اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان وايضا ملفات المساعدات العسكرية الأمريكية لأجل دعم الجيش اللبناني، كانت أهم القضايا التي تحدث عنها ترامب والحريري في البيت الأبيض.

وقد قام ترامب بالإشادة بالجيش اللبناني بسبب ما يقوم به من أجل حماية الحدود اللبنانية، وايضا منعه لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” من أن يدخل الاراضي اللبنانية، واضاف ان جيش الولايات المتحدة فخور بمشاركته بهذه المعركة أمام الارهاب الموجود في الشرق الأوسط.