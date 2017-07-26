جامعة الدول العربية تستضيف اجتماع عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة

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يزور نائب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة لورا طومسون القاهرة في الوقت الحالي، واستقبلها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء، حيث تهدف الزيارة إلى مشاركة لورا طومسون في اجتماع التشاور العربي الإقليمي حول موضوع الهجرة الذي تخطى باستضافته جامعة الدول العربية خلال يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر يوليو الحالي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي بأن هذا الاجتماع تم فيه مناقشة سبل العمل على تطوير التعاون بين المنظمة الدول للهجرة وجامعة الدول العربية للعمل على تحسين أوضاع المهاجرين من العرب، حيث أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة أن تأتي قضية المهاجرين واللاجئين العرب على رأس الأولويات المتقدمة في أجندة الأعمال الدولية.

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وأضاف أنه في الوقت الراهن في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها حاليا المنطقة العربية من نزاعات مسلحة وأزمات وحالات الطوارئ التي تعد غير مسبوقة من قبل على المنطقة وخصوصا في السنوات القليلة الماضية التي كانت من نتائج هذه الأحداث كثرة أعداد اللاجئين والمهاجرين النازحين من الصراعات والأزمات في العديد من دول العالم العربي ويأتي على رأس هذه الدول اليمن، وليبيا، وسوريا.

وأضاف محمود عفيفي أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بحث أيضا في هذا الإطار على جهود الأمانة العامة للجامعة للعمل على تحسين أوضاع اللاجئين والمهاجرين العرب عن طريق التعاون الدول الفعلي في إطار العمل الدولي والإقليمي المعني بالتعامل بهذه المشكلة، بالإضافة إلى مبادرة الأمانة العامة بالعمل على استحداث نظم وآليات للتعاون في هذا المجال عن طريق عملية التشاور العربي الإقليمي عن مشكلة الهجرة، بالإضافة إلى جهود المجموعة المعنية بالهجرة الدولية في منطقة الدول العربية.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة العمل الدولي لحل مشكلة المهاجرين ومنها منظمة العمل الدولية للعمل على ضمان قيام الدول المستقبلة للاجئين والمهاجرين بالامتثال بتعهداتها في مجال استقبال المهاجرين وخصوصا لما تم في الواقع الفعلي من اتخاذ إجراءات ووضع عقبات وعوائق من قبل السلطات بعض من الدول أمام المهاجرين العرب.