رد فعل إيراني منتظر على عقوبات الكونجرس الأميركي

Advertisements

قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بإلقاء بيان يوم أمس الأربعاء، وذلك بعد تصويت مجلس النواب في الولايات المتحدة على فرض عقوبات جديدة ضد إيران، وصرح بأن بلاده سوف ترد على أي انتهاك من الجانب الاميركي الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

والجدير بالذكر ان الرئيس الايراني قد قام بالتصريح أثناء اجتماع مجلس الوزراء وذلك وفقا لما أورده التلفزيون العام الإيراني، أنه إذا تركت الولايات المتحدة جزء من الاتفاق، أو الاتفاق بأكمله، سوف تقوم إيران بالمثل.

Advertisements

ويذكر أن مجلس النواب الأميركي كان قد أقر عقوبات جديدة خلال يوم الثلاثاء بحق كلا من روسيا وإيران وكوريا الشمالية وكانت العقوبات الخاصة بطهران تخص الحرس الثوري الإيراني.

والجدير بالذكر أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قد صرح في بيان له ورد في وكالة ايسنا بأن سلوك مجلس النواب الأميركي “الكونجرس” يعد إجراء عدائي ضد الجمهورية الإسلامية.

ويذكر أن عباس عراقجي هو من قام بقيادة الفريق المفاوض للقيام باتفاق مع القوى الدولية خلال العام 2015 ، وعرف الاتفاق بإسم “خطة العمل المشتركة الشاملة”، و بموجب الاتفاق التزمت إيران بالعمل على تخفيض جزء كبير من إنتاجها للمواد النووية وفي المقابل تم تخفيض العقوبات المقرر فرضها عليها من المجتمع الدولي.

و الجدير بالذكر أن مجلس النواب الأميركي قد أخذ القرار يوم الثلاثاء، وصرح عراقجي أنه يرى أن هذا القرار خليط من عقوبات أميركية تم إتخاذها من قبل الولايات المتحدة سابقا في المجالات غير النووية.

وتابع قائلا أن هذه العقوبات يمكن لها التأثير على التطبيق الناجح للاتفاق النووي، وتعمل على تخفيض منافع إيران من الاتفاق، ولذلك يرى عراقجي ان هذه النقاط لا تتوافق مع النقاط التي قامت الولايات المتحدة بالتعهد بتنفيذها على خلفية حسن النية و المناخ البناء، وأضاف قائلا إن ما يقوم به مجلس النواب الأمريكي يعد أمر متعارض مع الالتزامات الأمريكية بخصوص الاتفاق ، وأنه أمر مؤكد وجود رد فعل إيراني.

ويذكر أن لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية بداخل البرلمان الإيراني قد قامت بعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة رد فعل إيران على عقوبات الولايات المتحدة