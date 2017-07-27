بوتين: رد فعل روسي مؤكد على الوقاحة الأمريكية

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قام رئيس روسيا فلاديمير بوتين بالتصريح خلال يوم الخميس إن موسكو سوف تقوم بالرد على ما تم اعتباره “وقاحة” من جانب واشنطن، وجاء ذلك التصريح الروسي بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي “الكونجرس” قانونا جديدا يقوم بتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، وأضاف قائلا بأن مستوى الرد سوف يتم تقريره من الجانب الروسي في وقت لاحق.

والجدير بالذكر أنه تم التوضيح من قبل فلاديمير بوتين رئيس روسيا، وذلك من خلال تصريحاته التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي تم عقده في مدينة سافونا لينا الواقعة في فنلندا مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، حيث قال بأن روسيا سوف تتصرف بشكل متحفظ جدا وسوف تلتزم الصبر، ولكن في أحد المراحل يجب أن يكون هناك رد فعل روسي، ثم أضاف أنه من المستحيل أن يتم التسامح إلى أجل غير مسمى مع الوقاحة التي تتعرض لها روسيا “.

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و الجدير بالذكر أن ما قاله كان إشارة من بوتين إلى العقوبات التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب الأمريكي “الكونجرس” ضد روسيا قبل أيام.

ويذكر أن الرئيس الروسي بوتين لم يقوم بتحديد طبيعة الرد الروسي على هذه العقوبات، حيث أنه صرح ببساطة بأن الأمر سوف يكون معروفا عندما يحين وقت الرد، والجدير بالذكر أن ذلك يعد تصريح روسي يوضح أن الأمر سوف يتوقف على ما يتم تقريره من قبل الولايات المتحدة.

وفي نفس السياق قام الرئيس الروسي بوتين بانتقاد التحقيق المكثف من قبل الولايات المتحدة بخصوص تدخل روسيا محتمل في الانتخابات الرئاسية الاميركية، وصرح قائلا إنه يرى زيادة كبيرة جدا في معادة الروس في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة.

ثم أضاف بوتين قائلا إنه أمر مؤسف أن يتم التضحية بالعلاقات السياسية بين كلا من الولايات المتحدة وروسيا من أجل قضايا داخلية محلية تخص الولايات المتحدة وحدها، حيث أشارت إلى أن الأزمة الأساسية هي أزمة بين الرئيس دونالد ترامب وخصومه السياسيين في الكونجرس.

وفي نهاية حديثه صرح بوتين قائلا ان الدولتين تعملان بشكل منسق ومن الممكن حل المشاكل الصعبة في شكل أكثر فاعلية .