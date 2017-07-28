نتنياهو: كثيرا ما حاولت اغلاق مكتب قناة الجزيرة فى القدس بسبب تحيزها

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” أنه يسعى لإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس بسبب تغطيتها لأحداث الحرم القدسي.

وكتب “نتنياهو” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك “تواصل قناة الجزيرة التحريض على العنف حول جبل الهيكل”، وذلك في إشارة إلى مجمع الحرم القدسي.

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وتابع “نتنياهو” : “لقد دعوت الجهات القانونية فى مرات كثيرة إلى غلق مكتب الجزيرة في القدس، وإذا كان هذا غير ممكن بسبب صلاحيات القانون، فإنني سأتكفل بالتصديق على القوانين المطلوبة لطرد قناة “الجزيرة” من إسرائيل”.

وقالت الإدارة الإسرائيلية أن قناة “الجزيرة” تمارس التحيز في تغطيتها للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولم يصدر أي تعليق من قبل شبكة قنوات “الجزيرة” على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي، ورفض المتحدث باسم ” “بنيامين نتنياهو” التصريح بأى تفاصيل في الأمر.

ونشبت اشتباكات واضطرابات قوية بعد تشديد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية على بوابات المسجد الأقصى، بين أعداد من المصلين والقوات الإسرائيلية والتى أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا .

وكان قد امتنع عدد من المصلين عن دخول الحرم القدسي وأقاموا الصلاة في الشوارع أمام أبواب الحرم القدسي لأكثر من أسبوع، منذ أن فرضت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية الجديدة في الحرم القدسي .

واعتبر الفلسطينيون أن الإجراءات الأمنية خطوة جديدة من السلطات الإسرائيلية لفرض سيطرتها على المسجد الأقصى.

ويتفق موقف رئيس الوزراء الاسرائيلي مع دعوة دول المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإغلاق قناة الجزيرة، وهو الطلب الذى تضمنته قائمة المطالب التي كانت قد تقدمت بها لقطر فى مقابل عودة العلاقات الدبلوماسية والتى كانت قد قررتها الدول السالف ذكرها الشهر الماضى .

ويرى “نتنياهو” أنه لابد من تحسين علاقات إسرائيل السيئة بكل دول المنطقة بسبب أكثر من 50 عاما من احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا تملك إسرائيل علاقات دبلوماسية إلا مع مصر والأردن .

وتواجه “نتنياهو” العديد من الانتقادات من الإسرائيليين بسبب وضعه بوابات إلكترونية في مكان بهذه الحساسية، ورأى البعض أن هذه الخطوة متهورة وغير محسوبة العواقب على الإطلاق .

ويترأس “نتنياهو” حاليا حكومة يمينية يراها العديد الأكثر تشدداً في تاريخ إسرائيل، وكثيراً ما اتهم “نتنياهو” وسائل الإعلام بأنها تسعى لإسقاط حكومته بشكل متعمد .