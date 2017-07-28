سيشنز لن يستقيل على الرغم من محاولات ترامب

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قام وزير العدل الأميركي جيف سيشنز بالإعلان خلال اليوم الخميس بأن سيل الانتقادات التي قام الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتوجيهها إليه مؤلمة جدا، لكنه قام بالتعهد بعدم الاستقالة من منصبه.

والجدير بالذكر أن دونالد ترامب الرئيس الأميركي كان قد وجه الكثير من الانتقادات الشديدة ضد وزير العدل خلال الأيام الماضية، وقام بتفجير غضبه بسبب تنحي جيف سيشنز عن التحقيق في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الاميركية.

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ويذكر أن جيف سيشنز قد قام بالتزام الصمت إلى حد كبير خصوص هذا الأمر، وقد قام بالإقرار في مقابلة تلفزيونية مع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية خلال زيارة له الى السلفادور ان انتقادات دونالد ترامب قد آلمته.

وقد صرح جيف سيشنز الذي كان سيناتور سابق لولاية ألاباما ، و واحد من أوائل كبار السياسيين الذين قاموا بتأييد ترامب، بأنه أمر مؤلم أن يتم توجيه الانتقادات له ولكن بالرغم من ذلك فإن رئيس الولايات المتحدة قائد قوي.

و قد تابع قائلا خلال المقابلة بأن دونالد ترامب يرغب بأن يقوم الكل بالعمل المخصص له وأضاف أن هذا ما ينوي القيام به.

والجدير بالذكر أن سيشنز كان قد تنحى في شهر مارس الماضي عن التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية للعام 2016، وقد تبين فيما بعد أنه قد أخفى خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الكونغرس أنه كان قد التقى مرتين مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك.

ويذكر أن ترامب قام بالاعلان في مقابلة له مع نيويورك تايمز خلال الاسبوع الماضي انه لو علم أن سيشنز ينوي التنحي عن التحقيق في قضية التدخل الروسي ما كان سيقوم بتعينه.

والجدير بالذكر أن ترامب قام بانتقاد وزير العدل في أحدى تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ،وثقد صرح أنه يرى سيشنز “ضعيف جدا” من حيث متابعة التسريبات الاستخباراتية، وأنه قد أظهر فشله في قدرته على ملاحقة المرشحة عن الحزب الديموقراطي التي خسرت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة هيلاري كلينتون بخصوص قضية بريدها الإلكتروني.

والجدير بالذكر أن هناك محاولات واضحة من ترامب لكي يقوم سنشنز بالاستقالة.