الزعيم الكورى الشمالي يؤكد ان الصواريخ البالستية قادرة علي ضرب الاراضي الامريكية كاملةا

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قال ” كيم جونج أون” زعيم كوريا الشمالية،اليوم السبت، إن التجرية الأخيرة للصاروخ العابر للقارات، اكدت قدرة كوريا على شن هجوم صاروخي مفاجئ وله القدرة علي الوصول الي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الزعيم الكوري الشمالي الي التاكيد علي نجاح التجربة الصاروخية، حيث قال إنها أثبتت بأن جميع الأراضي الأمريكية اصبحت في مرمى الصواريخ الكورية الشمالية.

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واكد ” كيم جونج أون” علي ان تجربة الصاروخ العابر للقارات تعد تحذيرا قوى اللهجة للولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تصريح الزعيم الكوري الشمالي، بعد عدة تصريحات كان قد أدلى بها الرئيس الأمريكي” دونالد ترامب”، حيث وصف التجربة الصاروخية بأنها خطوة “المتهورة والخطيرة” وستؤدى الي العمل على عزل كوريا الشمالية عن بقية العالم .

وفى تصعيد علي اثر تصريحات الزعيم الكوري الشمالي، صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي، إن كوريا الجنوبية ستبدأ بشكل منفرد، في تنفيذ إجراءات للدفاع عن نفسها في ظل التهديدات التى أصبحت تشكلها كوريا الشمالية علي المحيطين بها والعالم اجمع .

وجاء التصريح المفاجئ، في الوقت الذي بدأت فيه مناورات صاروخية مشتركة، تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية كرد منها على تجربة كوريا الشمالية الأخيرة.

وفي وقت سابق كانت قد اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات سار لمسافة نحو ألف كلم، جاء ذلك بعد وقت قصير من الخطوة الأمريكية اليابانية التي سعت لتشديد العقوبات عليها جراء تجربتها الأخيرة لصاروخ قادر على الوصول إلى مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية .

واعلنت كوريا الشمالية إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات، الذي يستهدف قطع اطول مسافة، أنطلق لمدة 47 دقيقة و12 ثانية ووصل إلى أقصى ارتفاع بلغ 3724.9 كيلومتر .