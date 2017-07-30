مئات من السيدات يتظاهرن بأسطنبول اعتراضا علي احقيتهم فيما يرتدون

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شهدت العاصمة التركية اسطنبول مظاهرات كبيرة لمئات من التركيات، وذلك اعتراضا علي مطالبتهن بارتداء ملابس “أكثر حشمة”.

وقاموا بتنظيم مسيرة، تحت شعار “لا تعبثوا بملابسي” رافعين لافتات منددة ، في حي كاديكوي في الحي الآسيوي من المدينة، وهتفت المتظاهرات بهتافات “لن نطيعكم، ولن نصمت. سننتصر بالمقاومة.”

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وارتدت المتظاهرات اشكال مختلفة و متنوعة من الملابس، كانت معظمها تنورات قصيرة في اوقت الذي ارتدي عدد قليل منهن الحجاب.

ومن المعروف ان مدينة اسطنبول هي احد المدن الليبرالية نسبيا وتحتوى علي عدد من النساء الليبراليين والمثليين.

وصرح عدد كبير من المتظاهرات بأن هناك تزايدا في عدد الهجمات ضد النساء بسبب ملابسهن.

وتقول احد المشاركات في المسيرة مع صديقتها: “لقد خرجنا إلى الشوارع متظاهرين ضد الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في بلدنا” .

وتابعت : “سنحتج بصوت عالٍ. لن نظل صامتين. نحن نريد وضع حد لهذه الحوادث ” .

وكانت قد شهدت تركيا إحدى الحوادث في يونيو الماضي، بعد ان تعرضت شابة تركية للاعتداء من قبل رجل في حافلة بمدينة إسطنبول، لاعتراضه علي ارتدائها سروالا قصيرا.

ونشر حينها مقطع فيديو لرجل وهو يضربهذه الشابة والتي تدعي “أسينا ميليسا سلجام”، بينما كان السائق يشاهد الواقعة دون اى تحرك منه .

وشهدت التظاهرة عدد من السيدات وهم يرفعن لافتتات و شعارات المثليين.

وذكر عدد من المعارضين إن الرئيس التركي”رجب طيب أردوغان”، وحزبه العدالة والتنمية لا يكترثان لما يخص منح الأقليات والمثليين والنساء مزيدا من الحقوق، وينتهجان سياسة أكثر شدة وصرامة مع المعارضة.

يذكر انه منذ ان تولي الرئيس التركي “اردوغان” الحكم، تم تخفيف القيود التي فرضت على الحجاب،والتي كان قد فرضها زعماء تركيا العلمانيون في القرن العشرين، وأقبلت مزيد من النساء على ارتدائه.