إيران تواصل البرنامج البالستي بالرغم من العقوبات الأمريكية

Advertisements

قامت إيران السبت بالتعهد بمواصلة البرنامج البالستي الخاص بها “بطاقته الكاملة” حيث أنها قامت بالتهديد بالعقوبات الجديدة التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب الأميركي “الكونغرس” بحقها، وأيضا مع تصاعد حدة التوترات من قبل الدول الغربية التي قامت بتشديد لهجتها حيال الجمهورية الإسلامية وقد قدمت مطالبها للدولة الإسلامية كي تكف عن إطلاق الصواريخ.

والجدير بالذكر إلى أن تصاعد حدة الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران قد ظهر مؤخرا، حيث قام الحرس الثوري الإيراني بالإعلان بأن إحدى السفن التابعة للبحرية الأميركية قامت بالاقتراب من زوارق تابعة للحرس الثوري في الخليج خلال يوم الجمعة وقامت بإطلاق أعيرة تحذيرية نحوها في حادثة تم اعتبارها “استفزازية” من قبل إيران، و الجدير بالذكر أن تلك الحادثة تكررت مرتين في نفس الأسبوع .

Advertisements

ويذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان قد أفاد في بيان له أنه في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس الجمعة بالتوقيت المحلي لإيران، قامت مروحيات بالتحليق من حاملة الطائرات “نيميتز” والسفينة الحربية المرافقة لها في نفس الوقت الذي كانت المروحية تحت الرصد والمتابعة من جانب الفرقاطات (الايرانية) في منطقة رسالته التي تعد نفطية غازية، وقد اقتربت المروحية من السفن الحربية التابعة للحرس الثوري.

وقد تمت الإضافة في البيان الذي تم نشره باللغة العربية على الموقع الالكتروني لوكالة فارس للأنباء الإيرانية أن الأميركيين قد تصرفوا تصرفا يعد استفزازي وغير مهني، وذلك من خلال تحذيرهم للسفن الحربية التابعة لإيران وأيضا بسبب إطلاقهم قنابل مضيئة في إتجاه السفينة.

والجدير بالذكر أن السفن التابعة للحرس الثوري الإيراني لم تهتم ولم تكترث للسلوك الذي يعد غير التقليدي وغير الطبيعي بالنسبة للسفن الأمريكية، واستمرت في مهامها.

ومن ناحية أخرى صرحت القوات البحرية الأمريكية في بيان لها أن السفن التابعة لها كانت تقوم بدورية روتينية وعندها قامت مروحية أمريكية بملاحظة العديد من السفن التي تتبع الحرس الثوري الإيراني تتجه بسرعة عالية في إتجاه القوات البحرية الأمريكية .

وأضاف البيان بأن القوات البحرية الامريكية كانت في محاولة مستمرة للاتصال بالسفن الإيرانية ولكنها لم تجد إي استجابة.