وزير الاتصالات الإسرائيلي يؤكد أن بلاده بدأت فى اتخاذ خطوات لأغلاق قناة الجزيرة فى إسرائيل

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قال “أيوب قرة” وزير الاتصالات الإسرائيلي أن إسرائيل بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات عملية نحو إغلاق مكتب شبكة قناة “الجزيرة” فيها .

وأضاف “قرة” في تصريحات إعلامية للإذاعة الإسرائيلية أنه يعمل حالياً على استشارة القسم القانوني في الوزارة لإجراء اتصالات مع إدارة البث الفضائي ومن خلال الكوابل لإيجاد حل قانونى لإغلاق استوديو شبكة قناة “الجزيرة”

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وفى وقت سابق كان قد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”،بإنه سيقوم بمحاولة غلق مكتب شبكة قناة “الجزيرة” في إسرائيل بعد أن أتهمها بممارسة سياسة التحيز والتحريض على أحداث العنف الأخيرة التي كانت قد وقعت في القدس.

وكتب “نتنياهو” بعدها على حسابه في موقع فيسبوك: ” لقد وجهت الدعوة للجهات القانونية العديد من المرات إلى غلق مكتب الجزيرة في القدس، وإذا كان ذلك غير ممكن بسبب تفسير القانون، فإنني سأتكفل بالتصديق على القوانين المطلوبة لطرد الجزيرة من إسرائيل”.

ومن جانبها قامت قناة “الجزيرة” يوم الخميس الماضي بإصدار بيانا للرد على تصريحات نتنياهو صرحت فيه إن “شبكة قناة “الجزيرة” تؤكد على أنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية الضرورية إذا سعت “إسرائيل” لتنفيذ تهديده بغلق مكاتبها.

وأضافت “الجزيرة” فى بيانها إن إسرائيل تقف الى جوار الدول الأربع التي تحاصر قطر وتطالب بإغلاق قناة الجزيرة .

وأردف البيان أن “الجزيرة تشجب الاتهامات الجزافية والتصريحات العدائية التى قالها ” لنتنياهو” وتعتبرها حلقة أخرى في الحملة التي تتعرض لها شبكة قنوات الجزيرة فى الوقت الحالى والتي وصلت إلى حد مطالبة دول المقاطعة بإغلاقها بشكل كامل “.

وأكد الوزير الإسرائيلي على أن “إسرائيل” تتفق مع الدول العربية المعتدلة التي تحارب التطرف الديني والإرهاب فى المنطقة وهو ما يؤكد أنه لا يوجد مكان لقناة تؤيد الإرهاب في إسرائيل وذلك بحسب ما قاله الوزير، وأضاف أن “إسرائيل” ستنتهج نفس نهج السعودية ومصر والإمارات والبحرين والتي قررت إغلاق مكاتب القناة على اراضيها وأوقفت عملها هناك .

ونشرت صحيفة “جروزليم بوست” الإسرائيلية إن المحامي “ديفيد بيتان”، تقرير يفيد بأن رئيس كتلة الائتلاف الحاكم في “إسرائيل”، يحاول الترتيب لعمل مسودة مشروع قانون لإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل..

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي “أفيغدور ليبرمان”، قد هاجم قناة “الجزيرة” أيضا في أحد الندوات التى اقيمت في تل أبيب الشهر الماضي واتهمها بالتحيز وممارسة دعاية نازية.