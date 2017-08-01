تركيا تقدم 500 متهم للمحاكمة بتهمة الضلوع فى محاولة الانقلاب الفاشلة

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تقدم الحكومة التركية ما يقرب من 500 شخص للمحاكمة، كان قد تم اعتقالهم بعد محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا العام الماضي نظرا لاتهامهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب.

وتلقي الإدارة التركية الضوء خلال هذه المحاكمة حول قاعدة “أكينجي” الجوية، والتي تقول الحكومة إنها كانت مقر لكل من كانوا يدبرون للانقلاب.

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ومن المتوقع أن يقف المتهمون في قاعة محاكمة “بنيت” بالاخص لهذا الغرض والتي تقع خارج العاصمة التركية أنقرة، ويواجه هؤلاء المتهمين تهما مختلفة تنحصر بين محاولة اغتيال الرئيس والقتل.

يذكر أنه كان قد سعى عدد كبير من الجنود المتمردون السيطرة على السلطة في يوليو 2016، في محاولة انقلاب علي الإدارة التركية وقع علي أثرها 249 قتيل من المدنيين، وتعد هذه هي أكبر محاكمة تشهدها تركيا منذ محاولة الانقلاب التي تعرضت لها تركيا في يوليو من العام الماضي .

وكشفت التحقيقات إن الأوامر كان قد تم إرسالها من قاعدة “أكينجي” الجوية التي تقع شمال غرب أنقرة بهدف محاولة تفجير البرلمان التركي، في نفس الوقت الذي كانت تسعى فيه أعداد من القوات بالجيش الإطاحة بالرئيس “رجب طيب أردوغان ” عن الحكم.

وبدأت السلطات التركية في أعقاب المحاولة الفاشلة تنفيذ حملة اعتقالات لآلاف الأشخاص، حيث تشتبه السلطات في أن كثيرا منهم على علاقة كبيرة برجل الدين التركي “فتح الله جولن ” والذي أراد لنفسه ان يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة الامريكية .

و من المنتظر ان يحاكم “جولن” غيابيا، حيث انه المشتبه الرئيسي في هذه القضية، في الوقت الذي ينفي فيه كل التهم الموجهة إليه.

ويقول معارضو “أردوغان” أنه يستغل عملية التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب للتخلص من المعارضة السياسية.