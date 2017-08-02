ترامب يفرض قانون عقوبات على روسيا وكوريا الشمالية وإيران وينتقده في نفس الوقت

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قام البيت الأبيض اليوم الأربعاء بالإعلان عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على مشروع قانون يقوم بفرض عقوبات على كلا من روسيا وإيران وكوريا الشمالية بالرغم من أنه غير راضي عن هذا القانون.وقال الرئيس الأمريكي في بيان له اليوم، وقام بنشره المكتب الإعلامي للبيت الأبيض لقد قمت بالتوقيع على قانون يعمل على التصدي لأعداء الولايات الأمريكية المتحدة من خلال تطبيق العقوبات وبصرف النظر عن أني أفضل إجراءات قاسية لمعاقبة كل نشاط يقوم بزعزعة الاستقرار من قبل كلا من إيران وكوريا الشمالية وروسيا، إلا أنه يؤكد على فشل هذا التشريع بصورة واضحة.

وأشار ترامب على أن في ظل إسراع الكونغرس الأمريكي للقيام بتشريع هذا القانون وإقراره، قد قام بإدراج عدد من البنود المتواجدة في القانون تعتبر غير دستورية بصورة كبيرة.كما قام دونالد ترامب بالإشارة إلى أن هناك فقرات في القانون تشمل مبادئ تنتهك الصلاحيات الاستثنائية للرئيس الأمريكي، كما قام بانتقاد الكونغرس في أنه يعمل على حرمان الرئيس من حق إلغاء العقوبات المقررة بقرار أحادي.

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كما نوه الرئيس الأميركي إلى أن بعض البنود الموجودة بهذا التشريع تعطي الكونغرس الأمريكي إمكانية تغيير القانون التفافا على العملية، التي يقر عليها الدستور، كما أن هذا التشريع يقوم بانتهاك الحق الاستثنائي لرئيس أمريكا في القيام بتحديد كلا من توقيت ونطاق المهمات الخاصة بالمفاوضات الدولية.

وقد شدد أيضا على أن الإدارة تتوقع أن الكونغرس سيقوم بالامتناع عن استخدام هذا القانون الغير موفق للقيام بعرقلة المهمات المشتركة مع الأوروبيين التي تعمل على حل النزاع الواقع في أوكرانيا.وقال ترامب في ختام تصريحه بأن إدارته ستقوم بالتعامل مع بنود التشريع بما يتوافق مع صلاحيات الرئيس الدستورية الخاصة بالتعامل في مجال الشئون الخارجية.

الجدير بالذكر أن غرفتي الكونغرس ومجلس النواب ومجلس الشيوخ قد قاموا خلال نهاية شهر يوليو الماضي بتبني قانون ينص على توسيع نطاق العقوبات التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض على روسيا مسبقا، وبعد أن قام دونالد ترامب بالتوقيع على هذا التشريع تعتبر هذه أكبر عقوبات قد فرضت منذ عام 2014، وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي على أنه غير سعيد بهذا القانون هو والرئيس دونالد ترامب.