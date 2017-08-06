ايران توجه الدعوة لمائة وفد أجنبى لحضور حفل أداء اليمين الدستورية لروحانى

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أداء الرئيس الإيراني “حسن روحاني” اليمين الدستورية بعد انتخابه لدورة رئاسية جديدة، وجهت الدعوة ويشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين من شتى أنحاء العالم.

وكان “روحاني” الذى يبلغ من العمر 68عاماً، قد حقق فوزاً كبيراً في انتخابات الرئاسة الإيرانية الماضية في مايو الماضي على منافسه مرشح التيار المتشدد “إبراهيم رئيسي”.

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وبحسب رؤية المراقبون فأن حضور عدد من الشخصيات المعروفة عالمياً في حفل التنصيب، من بينها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فدريكا موغريني”، يعطى أثر كبير للاتفاق الذي وقعته إيران بشأن برنامجها النووي مع الدول الكبرى في تخفيض حدة العزلة الدولية التى تعانيها.

كما يعطى حضور رئيس البرلمان الكوري الشمالي “كيم يونج ” صورة واضحة لمدى التقارب المطرد بين طهران وبيونج يانج ، وبالاخص فى المجال العسكرى والشؤون الدفاعية.

ويحضر الحفل من بريطانيا وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط “أليستر بيرت” والتي استطاعت أن تعيد علاقاتها مع طهران وتتبادل البلدان إعادة العلاقات الدبلوماسية مرة أخرى وفتح سفارتيهما خلال فترة رئاسة روحاني الأولى.

ويحضر الحفل من دول الجوار الإيراني الرئيس العراقي “فؤاد معصوم” والرئيس الأرميني “سيرج سركيسيان” والرئيس الأفغاني “محمد أشرف غني” .

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية خبر مفاده إن مراسم حفل أداء اليمين ستتم بحضور 100 وفد أجنبي بالأضافة الى 8 رؤساء جمهوريات و19 رئيس برلمان و9 مساعدين لرئيس جمهورية أو رئيس برلمان و 11 وزيرا للخارجية و 35 مبعوثا خاصا من مختلف دول العالم.

ويعطى الدستور الأيراني فترة اسبوعين للرئيس الجديد بعد أداء اليمين لتشكيل حكومته وتقديمها إلى البرلمان للمصادقة عليها.

وصدق يوم الخميس الماضي المرشد الأعلى للثورة الاسلامية “آية الله علي خامنئي”، على تولي “روحاني” رئاسة البلاد في مراسم نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي على الهواء .

وأكد “روحاني” في كلمته أثناء هذه المراسم على أن حكومته تسعى لتحسين صورة إيران في العالم وحماية حقوق الشعب والتخلص من الفقر وحماية الديمقراطية الدينية وأصوات الشعب.

وأضاف “روحاني” انه لابد من تحريك الاقتصاد وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية وأعمال التجارة الدولية.

ويسعى الرئيس “روحاني” أن يمضي قدما في مسيرته الإصلاحية وسياسته المعتدلة خلال دورة رئاسته الثانية، وأكد على أنه يحاول تحقيق أحلام نحو 24 مليون شخص ممن أعطوه أصواتهم.