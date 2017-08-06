مجلس الأمن يقرر بالإجماع ضد كوريا الشمالية

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قام مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة بإجماع أعضائه الخمسة عشر باصدار قرارا يوم السبت يحتوي على عقوبات جديدة مشددة تجاه كوريا الشمالية، ويذكر أن تلك العقوبات من شأنها حرمان كوريا الشمالية من عائدات سنوية تصل إلى مليار دولار.

والجدير بالذكر أن هذه الرزمة الجديدة من العقوبات تعد ردا حاسما على البرنامجين البالستي والنووي التي تقوم بها بيونغ يانغ، وتعد هذه العقوبات نجاحا للولايات المتحدة الأمريكية التي استطاعت أن تقنع الصين وروسيا بعدم استخدام حق الفيتو في الاعتراض.

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ويعد هذا القرار هو القرار رقم 2371 لمجلس الأمن، والجدير بالذكر أنه يحرم بيونغ يانغ من عائدات صادرات متعددة من ضمنها الصادرات في قطاعات الحديد والفحم والصيد البحري يمكن ان تصل الى مليار دولار سنويا.

والجدير بالذكر أن الهدف من هذا القرار هو دفع بيونغ يانغ إلى أن تتفاوض بعد أن قامت بإطلاق صاروخ عابر للقارات في اليوم الرابع من شهر يوليو، وقد تم اختبار الصاروخ من قبل القوى الكبرى تهديدا للأمن والسلام العالمي، وقد قررت الأمر مرة أخرى عندما قامت في الثامن والعشرين من شهر يوليو بإطلاق صاروخ أخرى.

ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أشاد بالقرار الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي وقد صرح قائلا بأن العقوبات سوف يكون لها “تأثير مالي ضخم جدا على كوريا الشمالية” وأضاف ترامب قائلا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “ان ذلك القرار يمثل واحدة من أكبر حزم العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية”.

ويذكر أن السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي قد قالت في تعليق لها على القرار الجديد أنه “يقوم بتوجيه رسالة قوية وشديدة إلى نظام في كوريا الشمالية”.

والجدير بالذكر أن السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر قد صرح قائلا انه بعد هاتين التجربتين أصبح من الملح جدا أن ينتهي البرنامج النووي والبالستي الخاصين الشمالية.

ومن جهة أخرى صرح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي بنزيما بأنه أمر مستحيل بأن يتم حل هذا النزاع فقط والاكتفاء بإقرار العقوبات”، وقد قام بالدعوة إلى أن تحدث مقاربة شاملة للوضع واستراتيجية سياسية