ترامب يشيد بعمل سيشنز في مكافحة تسرب المعلومات

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قام الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال يوم السبت بالإشادة بتصميم جيف سيشنز وزير العدل في الإدارة الأمريكية الحالية، على أن يكافح تسرب معلومات سرية من البيت الأبيض، وجاء ذلك بعد أن اتهمه في وقت سابق بأنه رجل ضعيف.

ويذكر أن دونالد ترامب كان قد كتب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من ناديه الغولف في ادمنستر نيوجيرسي، حيث يقضي الرئيس الأمريكي عطلته قائلا “بعد سنين من التسريبات في واشنطن، أنه يعد أمر جيد جدا ان نرى وزير العدل يقوم باتخاذ إجراءات ضد ذلك.

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و الجدير بالذكر أنه أضاف قائلا عبر تويتر بخصوص الأمن القومي كلما ضهرنا أكثر قسوة، كان ذلك امر افضل.

و الجدير بالذكر أن جيف سيشنز كان قد قدم وعد خلال يوم الجمعة بأنه سوف يتخذ إجراءات شديدة وقوية ضد الموظفين الذين قاموا بكشف معلومات سرية أو حساسة لوسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، وجاء ذلك بعد سلسلة من التسريبات التي كان تأثير أغلبها سلبيا على إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ويذكر أن دونالد ترامب قام بالتعبير أكثر من مرة عن غضبه بخصوص تلك التسريبات، وكان قد انتقد بشكل علني ومن خلال وسائل الإعلام وزير العدل جيف سيشنز ، وقد قام باتهامه باعتماد موقف ضعيف بخصوص تلك المسألة.

والجدير بالذكر أنه في ظل هذا الضغط، وبعد ان قامت عدة مصادر بالتصريح أنه أمر ممكن سيشنز أن يفقد منصبه قام وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز بالتحرك والقيام ببعض الإجراءات اللازمة بخصوص هذه المسألة.

صور جيف سيشنز خلال يوم الجمعة في مؤتمر صحافي قائلا أنه متفق تماما مع الرئيس ترامب، أيضا أنه يدين باشد العبارات الكمية الهائلة من التسريبات التي تهدد قدرة الإدارة الأمريكية الحالية على حماية البلاد.

والجدير بالذكر إلى أن سيشنز قد قام بالإشارة إلى مضاعفة ادارته عدد التحقيقات ثلاثة مرات ضد من يشتبه في قيامه بتسريب أي معلومات من شأنها المساس بالسرية والخصوصية في الإدارة الأمريكية، وقد كشف عن ان هناك حتى هذه اللحظة أربعة أشخاص متورطين بهذا الأمر. وقام بالتأكيد على ان الشرطة الاتحادية قامت بزيادة عدد عناصرها الذين تم تكليفهم لمكافحة التسرب