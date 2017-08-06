الرعاة والمزارعون الفرنسيون يتظاهرون أمام برج إيفل لاتخاذ إجراءات ضد الذئاب

Advertisements

تجمهر عدد كبير من الرعاة والمزارعين والسياسيين وصل إلى المئات، فى أفيرون الواقعة فى جنوبي فرنسا أمس يوم السبت، مطالبين باتخاذ قرارات سريعة وفورية لمنع قتل الأغنام بسبب الذئاب.

صرحت الصحيفة البريطانية “الأوبزرفر”، بإن المتظاهرين تجمهروا وأحضروا معهم عدد وصل الى ما يزيد عن 3 آلاف خروف وعدد 100 من الماشية، وايضا عدد من الأحصنة، هذا فى محاولة من المتظاهرين توضيح الأعداد الكبيرة من الحيوانات التي تقتل بسبب الذئاب فى فرنسا فى الشهور الأخيرة، كما أضافت صحيفة “الأوبزرفر”، أن هناك ارتفاع ملحوظ فى أعداد الذئاب والدببة فى أوروبا.

Advertisements

أعلن الراعى “ميلانى برون”، عن النسبة من الفرنسيين التى تؤيد وجود الذئاب قائلا: “يقولون لنا أن 80% من الفرنسيين يؤيدون وجود الذئاب، ولكن ذلك لأن هؤلاء الناس لا يعرفون الحقيقة”.

طالب الراعى “ميلانى برون”، وآخرون ممن يربون الماشية إلى اتخاذ قرارات حكومية لحل هذه المشكلة، حيث تم قتل عدد من الذئاب وصل حتى الآن 4153 حيوانًا فى فرنسا فى عام 2017، طبقا لأرقام رسمية حكومية، وكانت الذئاب منتشرة فى فرنسا قبل أن نقتل فى بداية الثلاثينيات.

نادى كثير من المزارعين من قبل باتخاذ قرارات لمواجهة الأعداد المتزايدة للذئاب، تجمعوا مع مئات من نعاجهم ووقفوا أمام برج إيفل فى باريس عاصمة فرنسا سنة 2015.

أضاف “سيرج بريفيرو”، رئيس الاتحاد الوطنى للخراف فى ذلك الوقت بأنهم طالبوا من الحكومة حماية نعاجهم: “بما أننا بتنا عاجزين عن حماية قطعاننا سنطلب من الحكومة الفرنسية أن تحتفظ بها”، فذهبت أعداد من النعاج بلغت 300 نعجة ووقفت عند أقدام برج إيفل المعروف بالعاصمة الفرنسية باريس، على مرئى ومسموع المتنزهين والسياح المندهشين.

مازال مربي المواشي والرعاة يطالبون بإعطاء تصاريح قتل تتماشى تتناسب مع عدد هجمات الذئاب، بعدما قامت السلطات للعام 2014/ 2015 بتحديد عدد الذئاب التي يستطيع القضاء عليها.

ناشد كبير من الرعاة والمزارعين والسياسيين، الحكومة الفرنسية باتخاذ القرارات و سن القوانين التي بموجبها للحد من قتل هذه الأعداد المهولة من الخراف بسبب الذئاب، وقيامهم بالذهاب ومعهم نعاجهم تأكيد منهم على هذه الأعداد الكبيرة من الخراف والنعاج التى تقتل بسبب الذئاب.