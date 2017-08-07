روحانى: احذر من المساس بالاتفاق النووى لطهران

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قال “حسن روحاني” الرئيس الإيراني أنه يحذر من المساس بالاتفاق النووي لطهران مع الدول الكبرى، ودعا إلى عدم الوقوف مع موقف إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تجاه الشأن الإيراني.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” ما قاله روحاني “أعلن نيابة عن الشعب وبكل صراحة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تكون ساعية لنقض خطة العمل المشترك الكاملة لكنها لن تقف مكتوفة الايدي امام ای محاولة لكسرها .

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وأدى “روحاني” الذي يبلغ من العمر 68 عاما، اليمين الدستورية بعد انتخابه لفترة رئاسية جديدة في حفل دعي لحضوره عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين من كل أنحاء العالم.

وصرح في كلمته التى ألقاها بعد اداء اليمين، إن سياسة حكومته سوف تعتمد على التوازن والتعامل البناء مع دول العالم وتحسين مستوى التعاون مع الدول الصديقة.

وقال “روحانى” أن “مخالفة العهود من الجانب الأمريكي في الاتفاق النووي دليل على انتهاج هذه الحكومة لسياسات الحظر والتهديد”.

وتابع “لابد أن يعلم كل من يسعون إلى تمزيق خطة العمل المشترك الشاملة بأنهم سيقضون بهذه الطريقة على حياتهم السياسية وأن العالم سوف لن ينسى مخالفتهم للعهود”.

وأضاف “نحن على استعداد دائم للدفاع عن شعبنا ولا نعتد بالسلاح كوسيلة وحيدة للدفاع، نحن ندعم قواتنا المسلحة لكن صوت الشعب هو اكبر سلاح نملكه، نحن لا نضع أی قیود امام التعاون مع أی من دول العالم واستمرار الصداقة لبناء أفضل العلاقات مع دول الجوار، يمكننا التوصل إلى وجهة نظر مشتركة رغم كل المشاكل “.

وفى سياق متصل، وجهت الخارجية الإيرانية أنتقاداً لاذعاً لمواقف عدد من الحكومات الأوروبية من تجاربها الصاروخية.

جاء ذلك خلال اللقاء بين “فيديريكا موغيريني” مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” قبيل مراسم التنصيب في طهران.

ونشر مكتب “ظريف” في بيان بعد الاجتماع إن “تجارب إيران الصاروخية وإطلاقها القمر الاصطناعي في 27 يوليو المنقضي لا تتعارض مع قرارات منظمة الأمم المتحدة”.

يذكر ان إيران قد وافقت خلال اتفاق تم عقده مع عدد من الدول الاجنبية عام 2015 على تخفيض برنامجها النووي فى مقابل الحصول على مزايا اقتصادية على أرض الواقع.

لكن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على طهران، ردا على تجربة صاروخ باليستي متوسط المدى كانت قد أطلقتها ايران .