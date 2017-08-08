تيلرسون: التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية خلق حالة من عدم الثقة بين البلدين

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قام وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون بإبلاغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اليوم الأثنين، بأنّ التدخل الروسي في السباق الرئاسي السابق ما بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون خلق حالة خطيرة ونوع من عدم الثقة بين كلا من البلدين.

والجدير بالذكر أن بعد لقاء تيلرسون ولافروف في أحدى الاجتماعات الأمنية الإقليمية في مانيلا، صرح تيلرسون بأنه قام بتحذير نظيره الروسي من أن الولايات المتحدة تنظر في الوقت الحالي في الرد على القرار الصادر من الكرملين بشأن تقليل البعثة الدبلوماسية الأميركية في السفارة في روسيا.

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ويذكر أن تيلرسون قد صرح بأن التدخل الحادث من الجانب الروسي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية كان حادثا خطيرا وتم التحدث في هذه القضية خلال المحادثات التي تمت مع السيد لافروف خلال يوم الأحد الماضي.

وقد صرح مضيفا بأن حاول مساعدة الوزير الروسي على إدراك مدى خطورة الأمر وإلى أي مدى أضر التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية العلاقات بين الولايات المتحدة والشعب الأمريكي والشعب الروسي، وبسبب هذا الأمر حدثت حالة شديدة من عدم الثقة، وأكمل مصرحا بأن على الحكومات أن تجد طريقة لمعالجة هذا الأمر.

والجدير بالذكر أن روسيا نفت هذه معلومات بشدة، بالرغم من أن وكالات الاستخبارات الأميركية قد قامت بالتأكيد على أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية السابقة وعملت على ترجيح الكفة لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ويذكر أن دونالد ترامب “الرئيس الحالي للولايات المتحدة ” نفى هذه المعلومات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات من أجل ترجيح كفته، لكن الجدل المستمر بخصوص الحادث نتج عنه توتر كبير بين بين روسيا والولايات المتحدة، حيث أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر إبعاد 755 دبلوماسيا أميركيا عن روسيا.

وقد صرح تيلرسون مضيفا بأنه أبلغ وزير الخارجية الروسي لافروف أن الولايات المتحدة لم تأخذ أي قرار حتى الآن بخصوص الرد على القرار الروسي بإبعاد الدبلوماسيين الأميركيين، وصرح أيضا بأنه طرح عدد من الأسئلة التوضيحية لكي يتعرف على مبررات المذكرة الدبلوماسية التي تلقتها الولايات المتحدة بخصوص هذا الأمر الغير متوقع.