اتحاد فرنسي إيراني لإنتاج سيارات رينو

Advertisements

قامت شركة “رينو” الشركة الفرنسية لصناعة السيارات بالتوقيع خلال اليوم الإثنين على عقدا كبيرا في الدولة الإسلامية إيران وذلك من أجل تصنيع 300 ألف سيارة سنويا، وجاءت تلك الخطوة في ظل مشروع مشترك تصل القيمة الاستثمارية له 660 مليون يورو.

ويذكر أنه وفقا لعقد الشراكة الذي تم توقيعه فإن شركة “رينو” سوف تحصل على 60% من حصص الشركة الحديثة المتعددة الجنسيات حيث أنها سوف تكون شركة فرنسية إيرانية، وسيتم تقاسم الجانب الإيراني ما بن منظمة التحديث والتطوير الصناعي الإيرانية التابعة للحكومة، والتي سوف تحصل على حصة 20%، وسوف تحصل الشركة الإيرانية بارتو نغوين ناسه وهي ملكية خاصة على 20%.

Advertisements

والجدير بالذكر أن مقر الشركة الفرنسية-الإيرانية سوف يقع في منطقة سافية التي تقع على بعد يقارب حوالي 120 كيلومترا من جنوب غرب طهران العاصمة الإيرانية، ويذكر أن المصنع الذي سوف تصنع فيه السيارات موجود وقائم بالفعل لكن سيتم تحديثه وتطويره حتى يلائم الصناعة الضخمة.

والجدير بالذكر أن المصنع سوف يقوم بإنتاج سيارات “رينو” من طرازات مختلفة ومتعددة، منها “سيمبول” و أيضا سوف يتم إنتاج طراز “داستر دو داسيا” الذي يعد علامة تجارية من رومانيا قامت شركة “رينو” بشرائها، وسيتم طرح أول سيارة في الأسواق بعد ما يقرب من عام ونصف.

والجدير بالذكر أن المرحلة الثانية للمشروع سوف تبدأ في عام 2019 وسوف تستمر لمدة ثلاثة أعوام، وفي نهاية المرحلة الثانية سوف تبلغ القدرة الإنتاجية حوالي 300 ألف سيارة سنويا من طرازات “سيمبول” و”داستر”.

ويذكر أنه وفقا لبنود الاتفاق سوف يتم تصدير 30% من هذه السيارات وقطع الغيار التي يقوم المصنع الإيراني بإنتاجها.

وقد صرح تييري بولوري، نائب مدير قسم التنافسية في شركة “رينو” والذي يعد الرجل ثاني في المجموعة، بعد توقيع الاتفاق بأنه سعيد بتوقيع هذا الاتفاق التاريخي ، وصرح بأن رينو تدرك القدرة الصناعية الكبيرة التي تملكها إيران، وأيضا البنية التحتية الإيرانية الخاصة بتصنيع السيارات، وأشاد أيضا بكفاءة الموارد البشرية الإيرانية والموقع الجغرافي والسياسي الفريد.

ويذكر أن شركة رينو لصناعة السيارات موجودة بالفعل حاليا في إيران وتقوم سنويا بإنتاج جوالي 200 ألف سيارة