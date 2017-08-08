وضع سيدة فرنسا الأولى يشغل الرأي العام الفرنسي

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اصبح وضع السيدة الأولى في فرنسا أمر مثيرا للجدل، حيث تصاعد الجدل بين الفرنسيين حول وعده الذي قطعه رئيس فرنسا الحالي إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية للرئاسة، حيث وعد ماكرون بأن سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون سوف يكون لها موقع رسمي تستطيع من خلال القيام ببعض المهام كسيدة أولى، وبسبب موجات الجدل اكتفى قصر الإليزيه في الوقت الحالي بأن يتحدث عن توضيح وضع سيدة فرنسا الأولى.

والجدير بالذكر أن السبب في تصاعد الجدل حول الأمر هو نشر عريضة تعارض وتندد بوعد الرئيس الفرنسي وترفض هذه المبادرة، وقد جمعت هذه العريضة حوالي 270 توقيع مواطن فرنسي.

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وقام الناطق باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانيه بالتغريد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كاتبا أن بريجيت ماكرون بالفعل لها دور ومسؤوليات كسيدة أولي، وأن الحكومة الفرنسية تسعى إلى الوضوح والشفافية ،وأن تحدد الوسائل التي يمكن أن تتاح لها.

والجدير بالذكر أن فرنسا من الدول التي لم تحدد بطريقة رسمية مهام السيدة الأولى، حيث أن الأمر يختلف من رئيس لآخر، وقد أظهر إيمانويل ماكرون منذ بداية حملته الانتخابية عن وعده بجعل دور السيدة الأولى فعلي رسمي وحقيقي، مصرحا أنه يجب أن ينتهي النفاق المتعلق بهذه المسألة .

والجدير بالذكر أن ماكرون صرح قائلا خلال حملته الانتخابية أن بريجيت شريكة حياته ورأيها يهمه، وان سيكون لها دور ولن توارى عن الأنظار، وأن الدور سيتم توضيحه، ويذكر أن بريجيت التي تكبر عن زوجها بحوالي 25 عام وكانت مدرسة فنون المسرح في مدرسته لم تفارقه خلال حملته الانتخابية .

والجدير بالذكر أن ماكرون لمح خلال كلامه عن الأعباء المالية لهذا الدور قائلا إنه يرفض أن تتكبد الدولة الأمر، لكنه يطمح بأن يكون للسيدة الأولى دور فعال.

ومن جهة أخرى فإن جعل دور السيدة الأولى في فرنسا رسمي، يثير جدل قسم كبير جدا من الرأي العام في الدولة، وخصوصا بعد منع أعضاء البرلمان وأفراد من الحكومة بالاستعانة بأفراد مقربين لهم في أعمالهم.

وتم إطلاق عريضة قبل أسبوعين على الأنترنت ضد دور بريجيت ماكرون كسيدة أولى لفرنسا، وجمعت هذه العريضة حتى صباح يوم الثلاثاء حوالي 270 ألف توقيع ،ويذكر أن المعارضة في اليمين المتطرف وفي الشمال المتطرف الفرنسي قامت بمناقشة هذه المسألة خلال مشروع قانون يناقش أخلاقيات الحياة العامة.