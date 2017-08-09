إيران: التهديدات الأمريكية كلمات غير مدروسة

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قام علي أكبر صالحي رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية في أحدى المقابلات التلفزيونية الذي ظهر فيها، بالتقليل من انتقادات الولايات المتحدة الأمريكية المستمر لإيران بخصوص برنامجها النووي، منذ بداية عهد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي، وقد أكد خلال المقابلة أن الاتفاق لن يتوقف حتى في حالة رجوع واشنطن عنه.

وقال على أكبر صالحي في مقابلة تلفزيونية تمت أذاعتها على قناة “الميادين” الفضائية، التي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت مصرحا بأنه لا يستطيع الجزم، ولكنه يرجح أن أمر اختراق هذه الاتفاقية يعد أمر صعب، وذلك حسب قوله لأنها مبنية على بيان مرصوص.

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وقد قال مضيفا في نفس المقابلة التي تم أجراءها باللغة العربية في طهران وتم بثها خلال اليوم الثلاثاء، أنه لا يعتقد بحدوث اختراق قوي للاتفاقية، ويرى أن التهديدات الأمريكية ليست إلا كلمات غير مدروسة، التي يرجح أن السبب في التصريح بها أمور داخلية تخص الولايات المتحدة واحدها.

وأكمل حديثه قائلا أنه لا يعتقد أن الإدارة الأمريكية تنوي خرق الاتفاقية، لأن قيامها بذلك يعد خسارة لها وليس لإيران.

والجدير بالذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وصل إلى حالة شديدة من التوتر منذ تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأن ترامب لم يكف عن انتقاد ايران وتوجيه انتقادات للبرنامج النووي الخاص بها، وأيضا ترامب يرى أن الاتفاق النووي الذي قام به رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما مع الجمهورية الإسلامية اتفاق سيئ يجب أن يلغى.

وبرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يأخذ أي إجراءات التنفيذ من أجل إلغاء الاتفاق النووي الذي قام به باراك أوباما، حيث قام ترامب بوعد الشعب الأمريكي خلال حملته الانتخابية بإلغائه ، إلا أن إدارة ترامب قامت خلال الشهر الماضي بإعلان حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية التي تقوم باستهداف الحرس الثوري الإيراني وأيضا تستهدف تلك العقوبات البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية.

والجدير بالذكر أن طهران رأت أن هذه العقوبات التي قررتها الولايات المتحدة تعد انتهاكا صريحا للاتفاق، وذلك لأنها تشكل عائق أمام إيران في تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العالم.