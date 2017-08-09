الرئيس الروسي بوتين في واجهة أملاك الرئيس الأمريكي ترامب

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قام فندق ” ترامب سوهو Trump SoHo” الذي يعد من أملاك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الخاصة، الموجود في ولاية نيويورك الأمريكية، بعرض صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تم تزيين الصورة بالأضواء، وظهر العلم الروسي يرفرف خلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم تشغيل ألحان نشيد روسيا الوطني.

والجدير بالذكر أن موقع “روسيا اليوم” قد قام بالإعلان أن قائد هذه الحملة هو الفنان روبين بيل، الذي قام بإعداد اللوحة الضوئية التي تتضمن الرئيس الروسي والعلم وراءه، وتعد تلك اللوحة الضوئية معبرة جدا وفقا للموقع، حيث تم التأكيد من قبل موقع “روسيا اليوم” أن أهم ما في اللوحة هي “عبارة Happy to help bro”، وتلك الجملة تعنى “سعيد بالمساعدة يا أخي” بلهجة أمريكية عالمية، حيث كتب كلمة أخي بطريقة غير رسمية.

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والجدير بالذكر أن روبين بيل وضح أن لوحته الضوئية تحتوي على عبارة مشابهة للعبارة الأمريكية ولكن باللغة الروسية، والمعنى بالروسي يدل على محاولة بوتين بنصح ترامب بأن يعمل جاهدا “أعمل جاهدا يا أخي”، وذلك كإيحاء بقول بوتين هذه الجملة مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وفي نفس السياق ، صرحت صحيفة “بيسنز انسيدر Business Insider ” الأمريكية، أن توقيت هذا الحملة مقصود وليس مصادفة ولم يأتي من فراغ ، حيث ظهرت اللوحة الإعلامية مع بداية المرحلة الثانية من تحقيقات الكونجرس الأمريكي في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، و حيث بدأت المرحلة الثانية بتشكيل ما هو معروف بـ”فريق المحلفين الكبير”، وذلك من أجل النظر في قضية تخابر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العاصمة الروسية موسكو لكي يتم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية لصالحه، ويذكر أنه تم اتهام ترامب بالتخابر خلال الحملة وبعد انتهائها.

والجدير بالذكر أن ترامب قام بإقالة أكثر من مسؤول أمريكي على خلفية تحقيقات الكونجرس في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي خاضها أمام المرشحة عن الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون.

ويذكر أنه حتى الآن لم يظهر أي رد فعل من روسيا على العرض الذي ظهر على فندق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الملياردير.