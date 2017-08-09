طالبان تفرج عن 235 رهينة بعد مفاوضات استمرت 4 أيام

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قامت حركة “طالبان” الجهادية التي تسيطر على الحكم في دولة أفغانستان مساء يوم الثلاثاء الماضي بالإفراج عن حوالي 235 مواطن أفغاني على أقل تقدير غير منضم إلى الحركة الجهادية، والجدير بالذكر أن المدنيين الذين تم الإفراج عنهم أغلبهم من سكان بلدة ميرزا أولنج الواقعة في ولاية سربل المتواجدة في شمال البلاد، ويذكر أن تم احتجازهم من قبل مسلحين تابعين للحركة الإرهابية، وذلك بعد أن نجحت حركة “طالبان” في السيطرة على المنطقة قبل عدة أيام، وذلك وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

والجدير بالذكر أن مكتب محافظ الإقليم قام بالإعلان في بيان منه، أن المسلحين التابعين لحركة “طالبان” بالاشتراك مع مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش” قاموا بأطلاق سراح 235 مواطن أفغاني، وذلك من أجل أن يقوموا بتنفيذ الجزء الخاص بهم في الاتفاق الذي تم عقده والتوصل إليه بين المتطرفين من الحركات الإرهابية السابق ذكرها و الشيوخ القبليين في المنطقة، وقد استغرقت المفاوضات الذي نتج عنها هذا الاتفاق حوالي 4 أيام.

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وتم التوضيح في البيان الذي قام مكتب محافظ الإقليم بالإعلان عنه، أن الرهائن تم نقلهم بسلامة من مكان الاعتقال إلى مركز الولاية في مدينة سربل وقد تم تزويدهم من قبل بعض المسؤولين والشيوخ القبليين النقود والطعام، وقد تم التأكيد أن القيادة الأفغانية تقوم بحشد عدد كبير من القوات الخاصة في الولاية وذلك من أجل تمهيد الطريق لكي تتم استعادة ميرزا أولنج الواقعة في ولاية سربل المتواجدة في شمال البلاد التي قام بالسيطرة عليه قبل عدة أيام مسلحين من حركة “طالبان” مع مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش”،حيث قاموا بتنسيق هجوم مشترك لأجل النجاح في هذا الاعتداء، وجاءت تلك التصاريح حسب نص البيان الرسمي لمكتب محافظ الإقليم.

والجدير بالذكر أنه تم التأكيد وفقا لمصادر محلية في المنطقة أن عددا من المدنيين لقد لقوا مصرعهم ويقدر عددهم من 30 ضحية حتى 50 ضحية، وذلك في أثناء الاقتحام والاعتداء الذي قام به المسلحون في المنطقة، وتم إجبار ما يزيد عن 400 عائلة على أن تغادر منازلها كي يبحثوا على مأوى آمن.