منظمة الهجرة الدولية تنقذ ألف مهاجر منذ شهر أبريل

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تمت الإفادة من قبل المنظمة الدولية للهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الدولية، الواقعة في نيامي خلال اليوم الأربعاء، أنه يوجد حوالي ما يقرب من ألف مهاجر من منطقة غرب إفريقيا قامت المنظمة بإنقاذهم، وذلك منذ شهر أبريل لعام 2017، حيث تخلى عن هؤلاء المهاجرين من قبل بعض المهربين الذين كانوا من المفترض أن يساعدهم في الهجرة.

والجدير بالذكر أنه تم التصريح من قبل المنظمة الدولية للهجرة، في بيان لها تم نشره عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، أنه تم إنقاذ ما يقرب من ألف مهاجر في عمليات البحث والإنقاذ المتكررة التي قامت بها المنظمة الدولية للهجرة، وقد بدأت هذه العمليات الهادفة لإنقاذ المهاجرين منذ بداية شهر أبريل الماضي، وكانت هذه العمليات تشمل المناطق الواقعة في شمال النيجر.

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ويذكر أن المنظمة الدولية للهجرة والتي تتبع منظمة الأمم المتحدة الدولية صرحت بأنها قامت بإنقاذ ما يقرب من 600 مهاجر من مناطق مختلفة في أفريقيا منذ بداية شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار برنامجها الخاص من أجل عمليات الإنقاذ ومساعدة المهاجرين والعمل على إنقاذهم في منطقة أغادير.

والجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة الدولية ومنظمة الهجرة الدولية للهجرة التابعة لها يعملون على تحسين وتطوير عمليات الإنقاذ الذي يتم تنفيذها منذ شهر أبريل، حيث قامت المنظمة بتنفيذ ما يقرب من 19 إلى 25 عملية تقييم مهمة لأجل معرفة طرق وسبل الهجرة في محيط صحراء تينيريه الواقعة في غرب أفريقيا، وأيضا قامت المنظمة بالعديد من العمليات في المناطق القريبة من حدود النيجر مع الحدود الليبية، وتعد تلك المناطق المدخل الرئيسي من غرب أفريقيا إلى قارة أوروبا، وجاء ذلك وفقا للبيان الرسمي لمنظمة الهجرة الدولية.

والجدير بالذكر أن الأمر الذي تم تنفيذه من قبل منظمة الهجرة الدولية بالاشتراك مع دائرة الحماية المدنية التابعة لدولة النيجر حيث قاموا بعمليات تنفيذ داخل الصحراء من أجل أن تعمل على تغطية أكثر من 1400 كلم وذلك لكي تتم مراقبة التطور في تدفق المهاجرين، ولكي ترصد أيضا الطرق الجديدة التي يقوم المهاجرين بسلكها، وأيضا ليتم كشف المهربين في المنطقة.