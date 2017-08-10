لوقف الجدل.. تعيين 3 سيدات في الحكومة الإيرانية

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قام الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني خلال اليوم الأربعاء، بتعيين ثلاث سيدات في الحكومة التي قام بتشكيلها مؤخرا، وذلك بعد أن تم توجيه الكثير من الانتقادات له في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، تويتر” وانتقاد الرأي العام له بسبب تشكيله لحكومة كاملة من الرجال لا يوجد بينهم سيدة واحدة، وقام بتقديم هذه الحكومة للبرلمان الإيراني من أجل أن يوافق عليها و يصرح بها.

والجدير بالذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قام باختيار معصومة ابتكار كواحدة من الثلاثة نساء، ويذكر أن ابتكار كانت تعمل كرئيسة لإدارة البيئة في فترة روحاني الرئاسية الأولى وتم تعيينه الآن نائبة الرئاسة لشؤون المرأة والأسرة، وأيضا قام باختيار سيدة أخرى وهي لعيا جنيدي لتعمل كنائبة للرئاسة للشؤون القانونية وقام بترشيح شهيندخت مولاوردي كمساعدة للرئاسة في أمور الحقوق المدنية.

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ويذكر أن روحاني لم يقوم بتعيين أي امرأة من هؤلاء السيدات وزيرة في حكومته بل جميعهم في بند نواب ومساعدين ومستشارين للرئاسة، بالرغم من أن الرأي العام تمت إثارته بسبب عدم وجود وزيرة واحدة في الحكومة الإيرانية الجديدة، التي كانت من المتوقع أن تشمل عدد من النساء، وفقا لتصريحات حسن روحاني قبل الانتخابات التي تمت في شهر مايو من عام 2017.

والجدير بالذكر أن حسن روحاني كان قد تحدث عن أهمية حفظ حقوق المرأة في الحملة الانتخابية التي تم تنظيمها له قبل الانتخابات في شهر مايو، وكانت تلك المنظمة له كي يعيد انتخابه لرئاسة إيران لولاية ثانية.

ومن جهة أخرى يرى البعض أنه أصبح أمر محتمل أن تساعد هذه التعيينات في التقليل بعض الشيء من الانتقادات والجدل حول الحكومة الجديدة التي قام حسن روحاني بتشكيلها في أمس يوم الثلاثاء الماضي، بسبب خلو الحكومة بأكملها من أي سيدة.

والجدير بالذكر أن أهم الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، تويتر” هو صورة للرئيس الإيراني حسن روحاني مع أعضاء حكومته الجديدة المكونة فقط من الرجال وهم واقفون أمام أحد المباني حكومي وقد تم رسم شارب ضخم على هذه الصورة، وتعد هذه الصورة إظهار لسيطرة الرجال على الحكومة.